Luego de la presentación que tuvo a mediados del año pasado, en la que salió del retiro para enfrentar a Mario Barrios por el título CMB del peso wélter, la carrera de Manny Pacquiao entró en un momento de incertidumbre. Desde esa contienda ante el estadounidense, se gestaron decenas de conjeturas y posibles enfrentamientos ante Gervonta Davis, una revancha con Floyd Mayweather o incluso Ryan García. Nada de todo eso sucederá, ya que la leyenda tiene rival confirmado.

Una nueva contienda con Mayweather hubiera sido histórica, medirse con alguien como Gervonta hubiese representado un choque impresionante de generaciones, pero lo cierto es que Manny desistió de la posibilidad de continuar el camino que lo podía llevar a ganar millones de dólares más o conseguir un nuevo título del mundo. Pacquiao priorizó el éxito deportivo y la felicidad, por lo que volverá a subirse al cuadrilátero, pero ante un rival desconocido para el planeta.

Cuándo y contra quién es la próxima pelea de Manny Pacquiao

El próximo oponente confirmado de Pacquiao será Ruslan Provodnikov. Se tratará de una exhibición que Pacman protagonizará con su compañero y amigo de gimnasio, sin la necesidad de buscar poder en sus golpes o contundencia, sino más bien intentando regalar un espectáculo boxístico a los presentes el próximo 18 de abril en Las Vegas.

La contienda tendrá una duración de 10 asaltos de tres minutos cada uno, por lo que la preparación de Manny será igual de intensa que siempre, pero sin perder de vista lo que busca: mantenerse vigente a los 47 años, hecho que muy pocos o casi nadie ha podido conseguir en la historia de cualquier deporte, mucho menos en los de contacto.

“Llevo a Filipinas conmigo cada vez que peleo. El apoyo de mi país y de los fans alrededor del mundo sigue inspirándome. Volver a Las Vegas significa mucho para mí, y estoy emocionado de trabajar con un equipo enfocado en crear una experiencia de clase mundial para los fans. Vuelvo para darles una gran pelea y estoy listo”, expresó Manny para anunciar una nueva presentación.

Manny, con un récord de 62-8-3, buscará lucir de gran manera en la ciudad del boxeo, pero con la certeza de que enfrente tendrá un oponente más que listo. Provodnikov no es un inexperto ni mucho menos. El ruso no pelea oficialmente desde 2016, pero en su haber presenta números de 25-5 y una carrera que dejó de la sensación de no haber tenido todos los logros que auguraba.

