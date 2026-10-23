El entrenador con pasado en Pumas recibió una fuerte sanción tras su polémico festejo ante Cruz Azul en el Clausura 2026. La directiva del equipo también le impuso un castigo económico y Efraín Juárez tuvo que afrontar el pago con su propio dinero.

Pumas vivió un torneo lleno de ilusión durante el Clausura 2026, ya que el equipo universitario llegó hasta la final con la esperanza de terminar con una larga sequía sin conquistar un título. Sin embargo, el conjunto auriazul no pudo cumplir su objetivo y terminó perdiendo la serie decisiva ante Cruz Azul, por lo que se quedó con las manos vacías.

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Después de aquella campaña, Efraín Juárez decidió no continuar al frente del equipo universitario y su lugar fue ocupado por Esteban Solari. Desde su llegada, el entrenador argentino ha tenido resultados irregulares, lejos de la estabilidad que la afición esperaba tras haber estado tan cerca de conquistar el campeonato.

La millonaria multa que Efraín Juárez pagó tras su festejo ante Cruz Azul

Uno de los episodios más recordados de la etapa de Juárez en Pumas ocurrió durante la Jornada 11 del Clausura 2026, cuando el equipo empató 2-2 frente a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Al finalizar el encuentro, el entonces técnico auriazul realizó un polémico gesto hacia las tribunas, en medio de una celebración que generó repercusiones.

“Aquí hay huevos, hijos de p…” 🥚 Pumas, dirigido por Efraín Juárez, consiguió un agónico empate ante Cruz Azul, así celebró y arengó el DT a su gente a la salida de estadio, ¿qué les parece? 🤔 https://t.co/v8tVL5Mh5l — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) March 16, 2026

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De acuerdo con información publicada por René Tovar en su columna, la Liga MX le impuso una multa de 409 mil pesos por aquella conducta. Además, el club habría aplicado una sanción económica interna, por lo que el monto total se acercó al millón de pesos.

Lo que más llamó la atención fue que Juárez tuvo que cubrir el dinero de su propio bolsillo, sin que Pumas se hiciera cargo del pago. La información se conoció más de seis meses después de aquel episodio, cuando el entrenador mexicano ya había dejado el banquillo universitario y se encontraba al frente del Győri ETO de Hungría.

En sintesis

Efraín Juárez pagó una multa de 409 mil pesos impuesta por la Liga MX.

de 409 mil pesos impuesta por la Liga MX. La sanción total a Efraín Juárez alcanzó casi el millón de pesos por festejos polémicos.

Juárez alcanzó casi el millón de pesos por festejos polémicos. Efraín Juárez dirige actualmente al club Győri ETO de Hungría tras dejar a Pumas.