Pumas ya estaría siguiendo al defensa mexicano para reforzar su plantel de cara al Clausura 2027. Los detalles de la actualidad de Miguel Tapias.

Pumas perdió este miércoles por 2-0 con Santos Laguna y, si bien todavía tiene chances matemáticas, lo cierto es que el club auriazul la tiene difícil para clasificar a la Liguilla de la Liga MX. Y, en caso de meterse a la Fiesta Grande, parece complejo que el equipo realmente sea un candidato.

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Todo indica que el ciclo de Esteban Solari continuará el año próximo y que le darán tiempo al entrenador argentino. En este sentido, la directiva ya estaría teniendo platicas por posibles refuerzos y un nombre que suena es el de Miguel Tapias, actual futbolista de Chivas.

De acuerdo a lo informado por el periodista Jesús Bernal de ESPN, quien es experto en información de Chivas, el defensa mexicano no continuará en el Rebaño Sagrado y Pumas es uno de los equipos que tendrían en carpeta al jugador.

La actualidad de Miguel Tapias

Miguel Tapias, de 29 años, ha jugado poco desde su llegada a Chivas en enero de 2025 y contabiliza un total de 27 encuentros. Y directamente este año solo sumó minutos en seis partidos tanto por falta de consideración de Gabriel Milito como por lesiones.

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Miguel Tapias jugó solo 6 partidos este año (Getty Images)

Según Transfemarkt el defensa mexicano tiene contrato con el Rebaño hasta diciembre de 2027. De todos modos, en caso de que Miguel Tapias no pueda rescindir su vínculo con Chivas, el fichaje no debería serle costoso a Pumas siempre y cuando avance por el futbolista en el próximo mercado.

Recordemos que Miguel Tapia es un canterano de Pachuca, aunque entre medio tuvo un paso por los Mineros de Zacatecas, y luego jugó de 2023 a 2025 en Minnesota United de la MLS antes de recalar en el Guadalajara, donde su paso no ha sido el esperado.

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En síntesis