Pumas prepara un homenaje a Hugo Sánchez por los 50 años de su debut: cuándo y cómo sería

Hugo Sánchez es la máxima leyenda de Pumas y tendrá un reconocimiento en los próximos días por su trayectoria.

Hugo Sánchez es considerado el mejor futbolista en la historia de México. ‘El Niño de Oro’ fue formado futbolísticamente en Pumas y con el conjunto auriazul fue campeón antes de tomar rumbo hacia Europa y hacer historia especialmente en el Real Madrid.

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El debut de Hugo Sánchez sucedió el 23 de octubre de 1976, es decir hace medio siglo atrás. Por este motivo es que Pumas tiene en mente homenajear a la leyenda del futbol mexicano.

De acuerdo a lo reportado por Infobae, el evento para homenajear a Hugo Sánchez se llevará a cabo el próximo sábado 24 de octubre, día en el que Pumas se enfrentará con Tigres en CU. La casualidad es que el exdelantero también hizo su debut ante el equipo regiomontano.

Hugo Sánchez saludando a la afición de Pumas (Imago7)

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Hasta el momento se desconocen detalles de la ceremonia y Pumas no dio ninguna información oficial todavía. Los aficionados del conjunto auriazul tendrán la oportunidad de brindarle todo el cariño que le tienen a Hugo Sánchez el día que su equipo juegue contra Tigres.

Hugo Sánchez fue campeón en 5 oportunidades con Pumas, dos como futbolista y tres como entrenador. El ‘Niño de Oro’ disputó 197 partidos con los Felinos y convirtió 102 goles.

En síntesis

Pumas homenajeará a Hugo Sánchez el 24 de octubre por 50 años de debut.

homenajeará a el 24 de octubre por 50 años de debut. El evento se realizará en CU durante el partido contra Tigres .

durante el partido contra . Hugo Sánchez logró 5 títulos con Pumas, dos de jugador y tres como DT.