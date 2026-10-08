¿Revancha para Pumas? Keylor Navas deja clara la importancia del partido contra Cruz Azul

Luego de lo que fue la derrota en el final del Clausura 2026, Keylor Navas habló de cara al reencuentro contra Cruz Azul.

De cara al reinicio de la Liga MX tras la extensa Fecha FIFA de septiembre y octubre, los Pumas de la UNAM recibirán a Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, la morbosidad generada por el antecedente inmediato de la final del Clausura 2026, donde el conjunto cementero festejó el título ante sus ojos, comenzó a robarse la atención mediática.

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Uno de los elementos que se había manifestado en la antesala del compromiso de este domingo 11 de octubre fue el capitán Keylor Navas. Sus declaraciones sugiriendo dejar en el pasado el trago amargo de la final no cayeron del todo bien en el entorno universitario, cuya afición no celebra un campeonato de liga desde el Torneo Clausura 2011.

Durante la conferencia de prensa del jueves, el guardameta tico matizó sus dichos para despejar cualquier malentendido con la tribuna: “Quiero aclarar, porque tal vez no fui claro. Con lo que dije del pasado, ya no se puede cambiar, pero no quiere decir que a nosotros no nos duela. O sea, a nosotros también nos dolió perder, yo creo que a cualquier equipo que pierda una final duele perder. Lo que pasa es que sí pienso que gastar la energía en algo que ya no se puede cambiar no tiene ningún sentido.”

Navas complementó su intervención señalando que el desenlace del certamen se mantiene abierto en el horizonte. Sin embargo, enfatizó que la determinación del plantel, la directiva y el cuerpo técnico por “querer ganar este partido se mantiene al cien por ciento“.

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Keylor Navas asegura que perder la Final ante Cruz Azul fue doloroso, pero ya no piensa en ese resultado 🐾



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La empatía de Navas hacia los aficionados

De quedar al margen del Play-In en el Apertura 2025 a pelear el título en el Clausura 2026, Keylor Navas se ha consolidado como un pilar indiscutible bajo los tres postes de Pumas. La final ante Cruz Azul representaba la oportunidad de alzar un nuevo trofeo desde su etapa con el París Saint-Germain, pero el resultado no favoreció a la causa universitaria.

Al reflexionar sobre la amargura de la derrota y el sentimiento de la tribuna, Navas mostró su faceta más humana hacia la afición: “Yo tengo familia, tengo hijos, se ponen tristes. Cuando perdemos muchas veces lloran y sufren, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que uno como futbolista no lo viva desde la parte humana también, ¿verdad?“.

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El cancerbero costarricense concluyó su mensaje reafirmando su cercanía con la hinchada del Pedregal: “En eso yo puedo sentir empatía con los aficionados cuando se van tristes y sienten frustración porque no ganamos. Pero eso no quiere decir que nosotros no queramos hacer las cosas de la mejor manera y tratar de disfrutar y de que ellos disfruten con nosotros“.

En síntesis