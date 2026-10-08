En la previa de un partido caliente en el Estadio Olímpico Universitario, Keylor Navas dio la cara en la rueda de prensa habitual de cada semana que antecede a los encuentros. El guardameta y capitán de Pumas salió a poner el pecho por el grupo antes de afrontar un desafío complejo, pero los hechos tomaron un camino impensado.

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Entre una pregunta y otra, mientras Keylor Navas respondía a los periodistas sus respectivas dudas, el golero recibió un llamado telefónico que no pudo rechazar. Los presentes en la sala de conferencias del recinto quedaron atónitos por algunos instantes a raíz del episodio que sin lugar a dudas será uno de los grandes virales del día.

Como Pumas no está pasando su mejor momento futbolístico, Keylor estaba dando la rueda de prensa en un tono serio, acorde a la situación. Sin embargo, todo se transformó en risas cuando le entró una llamada de… ¡su esposa! Navas, muy educado, le pidió permiso a su interlocutor para frenar su consulta y contestar el celular.

“¡Aló! Estoy en conferencia de prensa mi amor, ya ahorita la llamo”, le platicó Keylor Navas a su pareja por teléfono, en una llamada que duró apenas unos pocos segundos. La mujer del portero de Pumas entendió de inmediato la situación y cortó para evitar generarle un problema al jugador, aunque todos habían entendido la escena.

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Al acabar la llamada con su esposa, Keylor Navas se rió al igual que todos de lo que acababa de acontecer en la rueda de prensa. “Ahora me va a regañar… qué calor, ¿no? Jajajaja. ¿Se puso caliente la sala o fue la llamada?“, comentó divertidamente el arquero de Pumas antes de proseguir con seriedad el resto de las preguntas.

El principal objetivo de Keylor Navas en la rueda de prensa previo al juego de Liga MX ante Cruz Azul fue mostrar su apoyo público al DT Esteban Solari. “Te digo como capitán que estamos a muerte con el entrenador y el domingo vamos a salir a respaldarlo. El equipo está unido y estamos con el entrenador, queremos ganar y salir fortalecidos”, apuntó el golero previo al duelo del Apertura 2026 de este fin de semana.