Tuca Ferretti reveló que presentó un proyecto para regresar a Pumas: “Fue antes de Mohamed”

El DT comentó una vieja situación en la que se encontró muy cerca de retornar a la banca de los Felinos.

Ricardo Ferretti posee una historia dorada dentro de Pumas UNAM tras ganar el título del Clausura 2009 y salvar al equipo del descenso. Pese a esa relación entrañable, el histórico entrenador reveló en Fútbol Picante que intentó abrir un tercer ciclo en la institución del Pedregal, pero la antigua directiva rechazó su propuesta poco antes de contratar a Antonio Mohamed a principios de 2023.

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El Tuca estuvo a un paso de regresar a Pumas

El actual comentarista deportivo aclaró las condiciones en las que buscó su vuelta al banquillo auriazul: “Yo fui y me ofrecí cuando no estaba esta directiva. Hablé, presenté el proyecto y me dijeron que no. Eso fue antes de Mohamed”. Con esa declaración, el Tuca confirmó que su acercamiento resultó formal y descartó simples rumores de pasillo.

La dirigencia universitaria optó en marzo de 2023 por el proyecto de Mohamed para sustituir a Rafael Puente Jr. El entrenador argentino guio al plantel hasta las semifinales del Apertura de aquel año, aunque dejó el cargo sin poder romper la sequía de títulos que persigue al equipo desde el torneo Clausura 2011.

El Turco Mohamed llegó a Pumas en 2023 por encima del Tuca Ferretti. (GETTY IMAGES)

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El recuerdo de aquel intento fallido reapareció debido al flojo presente de Pumas en el Apertura 2026, donde el equipo registra apenas tres victorias en sus últimos diez compromisos bajo el mando de Esteban Solari. Esta mala racha provocó críticas entre los aficionados y encendió especulaciones sobre posibles candidatos para asumir la dirección técnica en Ciudad Universitaria.

Pese a las dudas que rodean al cuerpo técnico actual, Ferretti evitó postularse y pidió calma a la afición: “Hay que tener respeto, hay que apoyar y no hay que estarse candidateando cuando está una persona en el puesto”. De esta manera, Ferretti cerró la puerta a una tercera etapa, dejando aquel proyecto archivado en las oficinas de Cantera.

En síntesis

Ricardo Ferretti reveló que la directiva de Pumas rechazó su regreso en 2023.

reveló que la directiva de Pumas rechazó su regreso en 2023. Antonio Mohamed asumió en Pumas tras la negativa de la directiva a Ferretti.

asumió en Pumas tras la negativa de la directiva a Ferretti. Esteban Solari registra tres victorias en diez partidos con Pumas en el Apertura 2026.