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¡Fuerte cruce! Turco Mohamed fue expulsado en Toluca y le señaló sus títulos a la afición de Tigres

El argentino no pudo controlar su bronca, desató un caos y acabó marchándose en más polémica.

Mohamed explotó y se fue silbado del estadio.
Mohamed explotó y se fue silbado del estadio.

Dentro de un confuso episodio en el campo de juego, Antonio Mohamed vio la tarjeta roja en El Volcán, justo antes de marcharse a los vestidores al cabo de la primera mitad. El entrenador, conocido no solo por su capacidad y sus trofeos sino por sus escenas públicas, volvió a ponerse en el centro de la polémica en un partido oficial.

Tras el pitazo final de la etapa inicial, el ‘Turco’ fue a encarar a Nahuel Guzmán y jugadores de Tigres, a raíz de una discusión verbal que se generó por algunos fallos arbitrales. Por el tono y las formas ‘agresivas’ que el director técnico utilizó para expresarse contra los futbolistas y la terna arbitral, el réferi tomó la decisión de expulsarlo.

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Martín Zajic
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