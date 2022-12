Fernando Santos, Director Técnico de la Selección de Portugal, tomó una polémica decisión de cara al duelo de Octavos de Final frente a Suiza: quitó a Cristiano Ronaldo de la alineación titular y lo reemplazó con un joven de 21 años que apenas está dando sus primeros pasos en el conjunto nacional. Y no le salió nada mal: Gonçalo Ramos marcó un triplete y fue la gran figura de la cancha.

Esto, por supuesto, no le gustó nada al crack que hoy en día no tiene equipo tras rescindir contrato con Manchester United. Y como no podía ser de otra manera, se instalaron fuertes rumores sobre su reacción a este manejo del entrenador. De acuerdo a la información brindada por el Diario luso Récord, tuvo una fuerte discusión con Santos y amenazó con irse de la concentración...

Luego de enterarse que iba a ser suplente, CR7 enfrentó al DT por el pobre protagonismo que le está dando en esta Copa Mundial de la FIFA 2022 y aseguró que se marcharía. Esto no fue lo único: tras el pase a Cuartos de Final, no quiso entrenarse con el resto de los compañeros que no tuvieron actividad. Claro, quería moverse con los habituales titulares.

¿Qué es lo que dijo la Federación Portuguesa de Fútbol?

La FPF se expresó al respecto de estos fuertes rumores por parte de Récord: "Cristiano Ronaldo en ningún momento amenazó con abandonar (la concentración). Cristiano Ronaldo construye cada día una trayectoria única al servicio de la selección y del país que tiene que ser respetada y que da fe del incuestionable compromiso con la selección. De hecho, el grado de entrega del jugador más veces internacional con Portugal fue demostrado de nuevo, si es necesario hacerlo, en la victoria frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2022".

¿Qué es lo que dijo Cristiano Ronaldo al respecto?

Hace instantes, CR7 utilizó sus redes sociales para dejar en claro que el ambiente es bueno en la interna de la Selección de Portugal. "Un grupo demasiado unido para ser disuelto por fuerzas externas. Una nación demasiado valiente para dejarse amedrentar por cualquier adversario. ¡Un equipo en el sentido más estricto de la palabra, que luchará por el sueño hasta el final! ¡Cree con nosotros! Fuerza Portugal", apuntó con contundencia el delantero.

