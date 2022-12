Al igual que en el duelo frente a Suiza, Fernando Santos, Director Técnico de la Selección de Portugal, tomó la fuerte decisión de no incluir a Cristiano Ronaldo en el once titular de su equipo. Y esta vez no le fue bien: cayó 0-1 frente a Marruecos en los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022 y quedó eliminado de la competición.

El crack que brilló en Real Madrid y Manchester United ingresó a los 5 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro ya estaba en favor de los africanos por el tanto de Youssef En-Nesyri. Dio todo de sí, pero no pudo evitar la caída del conjunto Luso y se despidió, tanto del torneo como de su sueño de ser campeón del mundo.

La fuerte declaración de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez, su esposa, escribió en Instagram: "Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te admiramos". Durísima.

La respuesta de Fernando Santos, DT de Portugal

Fernando Santos, por su parte, le "contestó" y admitió que, según su visión, no se equivocó al excluir a CR7 de la alineación titular. "No me arrepiento (de haber dejado a Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes), al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso", explicó.

Cristiano Ronaldo le dijo adiós a la Selección de Portugal

"Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluso para Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el nivel más alto del mundo era mi mayor sueño. Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las 5 presencias que marqué en Mundiales a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo.

Dejé todo en el campo. Nunca le di la cara a la lucha y nunca renuncié a ese sueño. Desafortunadamente, ayer el sueño terminó. No vale la pena reaccionar en caliente. Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un instante.

Siempre fui una persona más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país. Por ahora, no hay mucho más que decir. Gracias portugal. Gracias, Catar. El sueño fue hermoso mientras duró... Ahora toca ser un buen consejero y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones", apuntó CR7 en su cuenta de Instagram.

