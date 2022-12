La Selección de Portugal se transformó en la última clasificada a los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022. En el Estadio Lusail, los Lusos aplastaron sin piedad a Suiza por 6-1 y le mandaron un contundente mensaje al resto de competidores: son serios candidatos a llevarse el título.

El partido contó con una gran polémica ya que Fernando Santos, Director Técnico del elenco de la Península Ibérica, tomó la decisión de quitar a Cristiano Ronaldo de la alineación titular. Y le salió muy bien: su equipo jugó a un nivel altísimo y el jugador que lo reemplazó, Gonçalo Ramos, fue la gran figura de la noche al anotar un triplete.

+ AQUÍ: CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

CR7 se tuvo que conformar con ingresar a los 27 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro ya estaba 5-1 en favor de su selección. Se mostró activo y con ganas de hacer un gol, pero lamentablemente para él no pudo. Marcó uno, pero en claro fuera de juego y por supuesto no valió. Luego del pitazo final, sus compañeros se quedaron celebrando y él se fue al vestidor...

Georgina Rodríguez, su pareja, estuvo presente en el Estadio Lusail apoyándolo y su felicidad fue absoluta cuando lo vio ingresar al campo de juego. Sin embargo, a través de sus redes sociales, no ocultó su enfado por la suplencia del delantero que hoy se encuentra sin club. ¡Tundió al entrenador!

"Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre", apuntó en su cuenta oficial de Instagram, enviándole una clara indirecta a Fernando Santos por no incluirlo en la alineación titular.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22