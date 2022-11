Aunque Dani Alves tuvo una muy pobre producción con los Pumas de la UNAM, Tite decidió incluirlo en la nómina de la Selección de Brasil para disputar el Mundial de Qatar, dejando de lado su actualidad futbolística y priorizando lo que representa para el vestuario por su experiencia.

El exfutbolista de Barcelona, que no se sabe todavía si continuará en Liga MX, no disputó ni un solo minuto en los primeros dos encuentros de la Canarinha, con victorias ante Serbia y Suiza. Pero abrochado ya el boleto a octavos de final, el seleccionador no solo decidió que sea titular en el cierre de la fase de grupos ante Camerún, sino que además le concedió el privilegio de portar la cinta de capitán.

Así las cosas, cuando este viernes 2 de diciembre, en el Estadio Iconic de Lusail, el árbitro haga sonar el pitido que de por iniciado el encuentro, Dani Álves romperá un nuevo récord en su carrera, volviéndose el futbolista más veterano en disputar un partido mundialista con la Selección de Brasil, a sus 39 años.

Hasta el momento, esa marca pertenece a Djalma Santos, quien el 15 de julio de 1966, con 37 años, disputó ante Hungría, en Inglaterra, su último partido mundialista. Curiosamente, Santos está considerado como uno de los mejores laterales derechos en la historia del futbol brasileño. Dani Alves, también.

El todavía jugador de los Pumas de la UNAM está viviendo su tercer Mundial, pues ya partició de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, a la vez que una inoportuna lesión lo dejó fuera de la Copa del Mundo que se disputó en Rusia 2018. ¿Podrá conseguir el Qatar el gran trofeo que la falta a su exitosa carrera?

