De la forma más triste concluyó la participación de Portugal en la Copa del Mundo, cayendo eliminados 1-0 contra Marruecos en un partido en el que no terminaron por inquietar la cabaña encabezada por Yassine Bounou.

Cristiano Ronaldo ingresó al campo al minuto 51, quedándose con las ganas de marcar diferencias y colaborar con su conjunto a llegar a las semifinales. Lo más frustrante fue de nueva cuenta arrancar desde el banquillo.

Fernando Santos considera que encontró un mejor funcionamiento con el Bicho en los suplentes, dejando un mal sabor de boca irse de esta manera en Qatar 2022 y tener que esperar cuatro años más a su prometedora generación.

Georgina Rodríguez es la esposa de Cristiano Ronaldo, criticando al técnico en las redes sociales: "Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te admiramos", dijo su pareja.

El adiós del Mundial

El futbolista portugués llegaría con 41 años al Mundial de 2026, pareciendo complicado que asista a ese torneo. Por lo tanto, el cotejo ante Marruecos sería su despedida del prestigioso torneo internacional.