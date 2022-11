En un duelo con tono de amistoso, la Selección Mexicana volvió a ganar, gustar y golear después de mucho tiempo y tomó algo de confianza a tan pocos días del inicio del Mundial de Qatar 2022. El conjunto nacional derrotó 4-0 a su similar de Irak gracias a las anotaciones de Alexis Vega, Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y Uriel Antuna, este último a través de la vía del penal.

+ AQUÍ: CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

Si bien el rival no supuso ningún tipo de resistencia, era importante para el Tri obtener un triunfo holgado como terminó ocurriendo. Ahora, el equipo conducido tácticamente por Gerardo Martino tendrá una última previa antes de partir a Doha: Suecia. El partido se disputará el próximo miércoles 16 de noviembre en el Estadio Municipal Montilivi (Girona, España), fecha en la que ya se sabrán los 26 jugadores convocados.

Y cuando hablamos de saber hacemos referencia a los medios de comunicación y los fanáticos, ya que los propios futbolistas ya son conscientes de quiénes estarán en el Mundial de Qatar 2022 y quiénes lo tendrán que mirar desde afuera. Esto fue confirmado por el Tata, en conferencia de prensa, sitio en el que dio nuevos detalles sobre la lista final.

"Lo que voy a decir no solo involucra a los cuatro futbolistas, porque la situación no solo la sé yo, pero también la saben los futbolistas. Ellos vinieron acá sabiendo en qué situación venían, y que ustedes no lo sepan habla muy bien de ellos, sinceramente, porque es muy difícil sostenerlo, pero ellos lo saben desde hace ya tiempo", explicó con contundencia el entrenador argentino.

Los 4 "sacrificados" del Tata serían Erick Sánchez (Pachuca), Jesús Angulo (Tigres UANL), Santiago Giménez (Feyenoord) y Roberto Alvarado (Chivas) o Diego Lainez (Braga), esto de acuerdo a los rumores que fueron surgiendo en las últimas semanas. Resta conocer al convocado entre el Piojo y la joya nacida en el América; además de que el Bebote solo iría en caso de que Raúl Jiménez no pueda recuperarse de su lesión en los próximos días.