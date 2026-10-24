¿No era tarjeta roja para Orbelín Pineda?

Hoy en el Estadio BBVA Rayados recibió a Chivas y ya en la recta final del encuentro el silbante decidió expulsar a Orbelín Pineda por una falta cerca del área sobre Kevin Castañeda. De esta manera, el jugador del cuadro regiomontano se perderá el siguiente duelo ante Club Tijuana, a menos de que la Comisión Disciplinaria opine lo contrario.
¿No debieron expulsar a Orbelín Pineda?
Y es que en redes sociales el ex-árbitro Fernando Guerrero subió el video de la jugada en la que se marca esa tarjeta roja. Y apunta a que el Pineda no debió salir expulsado, ya que no se ve un claro empujón sobre el jugador rojiblanco. Y es que en el momento Castañeda parecía que ya se venía cayendo en la jugada y ese toque lo desestabiliza.
🛑NO ES ROJA🛑 Un contacto futbolero de Orbelín de @Rayados con la mano sobre el hombro del jugador de @Chivas que NO lo hizo caer. NO HAY EMPUJÓN. Otro escándalo por la NO INTERVENCIÓN del VAR. No aprendieron del juego @ClubSantos vs @PumasMX Una pena el arbitraje mexicano. https://t.co/5iTDYGzEOD— Fernando "el cantante" Guerrero (@cantantearbitro) October 25, 2026
Sin embargo, todo apunta a que el árbitro marcó la tarjeta porque el futbolista era el último hombre y por eso ameritaba la expulsión. Aunque no es algo que se hubiera aclarado en el juego. Aún con esta señalización, se determinó que Orbelín se fuera a los vestidores y se perderá la Jornada 15 del Apertura 2026, hasta el momento.
¿Podrían retirarle la tarjeta?
Y es que este supuesto error viene después de la polémica del partido de media semana cuando Pumas se enfrentó a Santos, por lo que la FMF dejó claro que estaría mejorando en el tema del arbitraje y ahora se expone esta jugada por parte de un exmiembro del gremio, algo que sin duda podría ser un antecedente para estos cambios.
De igual manera, hay que esperar a la determinación que dé la Comisión Disciplinaria, ya que en el duelo mencionado anteriormente sí se hizo el análisis y se retiró la suspensión, pero esto dependerá si en el caso de Rayados se hace una apelación y que tras ser analizado, se determine y la respuesta saldría hasta el día martes.
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En síntesis
- Orbelín Pineda fue expulsado durante el partido entre Rayados y Chivas en el BBVA.
- Fernando Guerrero indicó en redes sociales que la falta no ameritaba la tarjeta roja.
- El jugador se perderá el duelo ante Club Tijuana en la Jornada 15.