¿No era tarjeta roja para Orbelín Pineda?

El "Cantante" Guerrero analizó la jugada donde le marcan la tarjeta roja a Orbelín Pineda y señala que no era expulsión. Te contamos la razón.

Hoy en el Estadio BBVA Rayados recibió a Chivas y ya en la recta final del encuentro el silbante decidió expulsar a Orbelín Pineda por una falta cerca del área sobre Kevin Castañeda. De esta manera, el jugador del cuadro regiomontano se perderá el siguiente duelo ante Club Tijuana, a menos de que la Comisión Disciplinaria opine lo contrario.

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¿No debieron expulsar a Orbelín Pineda?

Y es que en redes sociales el ex-árbitro Fernando Guerrero subió el video de la jugada en la que se marca esa tarjeta roja. Y apunta a que el Pineda no debió salir expulsado, ya que no se ve un claro empujón sobre el jugador rojiblanco. Y es que en el momento Castañeda parecía que ya se venía cayendo en la jugada y ese toque lo desestabiliza.

🛑NO ES ROJA🛑 Un contacto futbolero de Orbelín de @Rayados con la mano sobre el hombro del jugador de @Chivas que NO lo hizo caer. NO HAY EMPUJÓN. Otro escándalo por la NO INTERVENCIÓN del VAR. No aprendieron del juego @ClubSantos vs @PumasMX Una pena el arbitraje mexicano. https://t.co/5iTDYGzEOD — Fernando "el cantante" Guerrero (@cantantearbitro) October 25, 2026

Sin embargo, todo apunta a que el árbitro marcó la tarjeta porque el futbolista era el último hombre y por eso ameritaba la expulsión. Aunque no es algo que se hubiera aclarado en el juego. Aún con esta señalización, se determinó que Orbelín se fuera a los vestidores y se perderá la Jornada 15 del Apertura 2026, hasta el momento.

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¿Podrían retirarle la tarjeta?

Y es que este supuesto error viene después de la polémica del partido de media semana cuando Pumas se enfrentó a Santos, por lo que la FMF dejó claro que estaría mejorando en el tema del arbitraje y ahora se expone esta jugada por parte de un exmiembro del gremio, algo que sin duda podría ser un antecedente para estos cambios.

De igual manera, hay que esperar a la determinación que dé la Comisión Disciplinaria, ya que en el duelo mencionado anteriormente sí se hizo el análisis y se retiró la suspensión, pero esto dependerá si en el caso de Rayados se hace una apelación y que tras ser analizado, se determine y la respuesta saldría hasta el día martes.

En síntesis

Orbelín Pineda fue expulsado durante el partido entre Rayados y Chivas en el BBVA.

fue expulsado durante el partido entre y en el BBVA. Fernando Guerrero indicó en redes sociales que la falta no ameritaba la tarjeta roja.

indicó en redes sociales que la falta no ameritaba la tarjeta roja. El jugador se perderá el duelo ante Club Tijuana en la Jornada 15.