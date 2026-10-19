Esteban Andrada revela el motivo de la caída de Rayados en el Apertura 2026: “Descuidamos el torneo porque…”

Tras la victoria frente a Pachuca, el arquero argentino salió a hablar sobre la irregularidad del equipo en la Liga MX.

Los Rayados de Monterrey pudieron revertir la situación y volver por la senda de la victoria. El pasado domingo 18 de octubre, para cerrar la jornada 12 del Apertura 2026, el conjunto dirigido por Matías Almeyda recogió los tres puntos tras una victoria 2-1 sobre Pachuca en el Estadio BBVA.

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Cortando una racha de dos partidos sin victorias contando el 4-2 frente a Atlante y el 1-1 frente a el América, este resultado le ha permitido a los Rayados volver a posicionarse en zona de liguilla. Con solo 11 partidos disputados en comparación a la mayoría que tiene 12, Rayados tiene 17 puntos y posicionado en octava posición, cerrando el acceso a la siguiente fase.

Hablando con la prensa en zona mixta luego de la victoria del domingo, Esteban Andrada recalcó los motivos de la montaña rusa de resultados que el equipo esta atravesando el último tiempo: “En realidad descuidamos el torneo porque nos enfocamos en la Leagues Cup y eso se notó. Hubo mucho recambio, descuidamos el campeonato, eso fue evidente.“

El guardameta, que completó 2 atajadas durante el encuentro contra Pachuca, decjó en claro que ahora el foco está 100% en el título de liga: “Pero ahora tenemos que retomar esta senda y este es el camino. Sabemos que es un triunfo muy importante y acá no hay que bajar, es paso firme“.

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“Descuidamos el torneo porque jugamos la Leagues Cup", menciona no Esteban Andrada.



📹 Felipe Galindo pic.twitter.com/QM4VtdiYxw — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 19, 2026

Rayados tuvo una forma sólida en la Leagues Cup con victorias al Inter Miami de Lionel Messi o el Chicago Fire de Robert Lewandowski. Sin embargo, entre el inicio de la competencia y la final disputada ante Toluca, Andrada y compañía, de tres partidos del Apertura 2026, ganaron 6-1 frente a Juarez, pero luego sufrieron derrotas contra Club León y Atlético de San Luis.

Andrada da tranquilidad a Rayados

Con la Leagues Cup fuera de plano, Andrada remarcó que el camino es estar entre los primeros puestos y poder competir. Con la punta a tan solo 7 puntos, el arquero argentino remarcó la verdadera preocupación que afronta el equipo en la competencia.

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“Es cierto que en partidos importantes el equipo ha aparecido, por ahí se ha relajado en poco en los partidos pocos trascendentes, que nos cuesta más esos equipos, tenemos que cambiar la mentalidad e ir por todos los equipos igual. Pienso que será una buena prueba el miércoles”, concluyó el arquero de cara al encuentro contra Puebla en el Estadio Cuauhtemoc.

En síntesis