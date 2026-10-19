Con 16 años, 8 meses y 21 días, Paxon Ruffin se convirtió en el jugador más joven en debutar en la historia de Rayados. Matías Almeyda le dio al canterano la oportunidad de ingresar en el minuto 78 de lo que fue el triunfo de Monterrey por 2-1 ante Pachuca.

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El nombre de Paxon Ruffin ya sonaba desde hace tiempo en el ambiente de Rayados y finalmente el joven pudo debutar en la Liga MX con el primer equipo. Después del partido, Matías Almeyda elogió al canterano pero recalcó que hay que llevarlo de a poco para que el futbol no lo devore.

Matías Almeyda sobre Paxon Ruffin

“Me pone muy feliz. Justo ayer hablaba con él y con el grupo de jugadores que entreno que son espectaculares. Ellos le hablaron al joven y todo lo que le hablo yo para que disfrutara más que nada el momento que iba a vivir. Las participaciones que tuvo son las que queremos, las que buscamos”, comenzó diciendo el técnico argentino en conferencia de prensa.

“Hay que llevarlo de a poco, deseo que disfrute el día de hoy que es único para un futbolista, lo logra con 16 años con un entrenador que se anima, que arriesga. Después le hacía una comparación porque Lucas Ocampo tenía 16 años cuando hice lo mismo, ojalá que tenga la carrera de Lucas”, agregó Matías Almeyda.

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Paxon Ruffin con seres queridos tras el partido (Imago7)

El DT de Rayados también mencionó que lo vio bien en los entrenamientos y por eso arriesgó a ponerlo: “Me animo, cuando veo en los entrenamientos lo que me gusta, los voy a apoyar y lo voy a llevar no solamente en lo futbolístico sino en el ambiente para que no se lo devore”.

El debut y los minutos de Paxon Ruffin también le sirven a Monterrey de cara a la tabla de Regla de Menores, donde Rayados actualmente está último. Así que no sería sorprendente que Matías Almeyda le siga dando oportunidades al joven de 16 años, como también a otros, para cumplir con la reglamentación.

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En síntesis