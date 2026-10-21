Por qué no juega Tecatito Corona el Puebla vs Rayados

Esta es la razón por la que para el partido de hoy ante Puebla, Matías Almeyda no consideró a Jesús Corona en el 11 titular.

Este miércoles el conjunto de Rayados tendrá que visitar a Puebla en la Jornada 13 del Apertura 2026. Después de haber conseguido meterse a la zona de Liguilla en la fecha pasada, el equipo de Matías Almeyda no quiere quedarse con ello y está en la búsqueda de tres puntos más ahora como visitante, pero esta noche no contará con Jesús Corona.

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Hace unos minutos se dieron a conocer las alineaciones oficiales para el partido y una de las ausencias que se pudo notar fue la de Tecatito Corona y es que después de haber hecho el gol de la victoria ante Pachuca en el duelo anterior, se esperaba que de nueva cuenta el estratega lo considerara para el 11 inicial de este enfrentamiento.

¿Por qué no juega Tecatito Corona?

Sin embargo, hay que recordar que se viene un duelo el próximo fin de semana ante Chivas, por lo que Almeyda está rotando jugadores para que no tengan una sobrecarga muscular. Y en el caso del Tecatito ya ha tenido varios temas físicos, por lo que el hecho de que hoy arranque desde la banca es sólo estrategia del entrenador.

Es muy probable de que en caso de que el partido se complique Matías pueda considerarlo algunos minutos, ya que es un elemento muy desequilibrante por su banda, pero por el momento arranca desde la banca con miras a su siguiente duelo ya en casa que podría venirle mucho mejor.

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En síntesis