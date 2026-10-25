Rayados de Monterrey apelará la tarjeta roja de Orbelín Pineda para que juegue ante Xolos

Tras la roja que recibió en el partido contra las Chivas, la directiva de Rayados buscará eliminar la suspensión de Orbelín Pineda.

Los Rayados de Monterrey encajaron un duro tropiezo frente a las Chivas de Guadalajara el pasado sábado. Sin embargo, más allá del resultado adverso, la expulsión de Orbelín Pineda se convirtió en el factor que podría comprometer el futuro inmediato de la escuadra regiomontana, situación que la directiva intentará revertir en los despachos.

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Con el marcador 0-1 en favor del cuadro tapatío sobre la cancha del Estadio BBVA, Kevin Castañeda se internó con peligro al minuto 90 frente al marco defendido por Esteban Andrada y, tras un leve forcejeo con Pineda, terminó derribado sobre el césped. En ese instante, el silbante central Víctor Cáceres determinó mostrarle la tarjeta roja directa al considerar la acción como una falta de último recurso, dejando a los locales en inferioridad numérica.

El cuadro albiazul fue incapaz de emparejar los cartones en los instantes finales, en gran medida porque la anotación conseguida por Diego Rossi en el tiempo añadido fue invalidada. Tanto la marcación sobre el “Maguito” como el gol anulado al atacante uruguayo detonaron la furia del director técnico Matías Almeyda, quien encaró a Cáceres por sus decisiones arbitrales y terminó recibiendo también la cartulina roja.

Monterrey desestima la falta de Orbelín

Instalados en la recta decisiva del Torneo Apertura 2026 y con la clasificación a la Liguilla todavía lejos de quedar garantizada, la ausencia forzada de Orbelín Pineda representaría una baja de enorme peso táctico para la Pandilla. Por esta razón, la directiva del conjunto regiomontano ingresará formalmente un recurso de inconformidad para intentar anular la sanción disciplinaria sobre el mediocampista azteca.

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🟥 Expulsado Orbelin Pineda por la falta a Kevin Castañeda que se iba solo. pic.twitter.com/eWx2CDUVMC — Alee (@ImAleeJeje) October 25, 2026

De acuerdo con lo reportado por el Diario Marca, la plana mayor del Monterrey buscará que la Comisión Disciplinaria retire la tarjeta roja exhibida a Orbelín Pineda en el choque frente al Rebaño Sagrado. En cuanto al procedimiento formal, Rayados presentará las pruebas en video para buscar la habilitación inmediata del jugador de cara al trascendental cotejo de la siguiente fecha ante los Xolos de Tijuana.

En esa misma línea discursiva se pronunció Mario Daniel Vega, auxiliar técnico de la institución que tomó el lugar de Almeyda en la conferencia de prensa posterior al juego: “Nos quedaron ciertas dudas, primero si fue falta, y luego si había una expulsión. Sabemos que si él cobró la falta, debería de haber expulsión, pero no sé ustedes cómo la habrán visto, pero no se ve una falta clara donde Orbelín debía ser expulsado,” puntualizó el asistente al ser cuestionado sobre la polémica acción.

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En síntesis