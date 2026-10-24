El enfrentamiento de Matías Almeyda ante Chivas, ahora como DT de Rayados ponía todas las miradas en este encuentro, sobre todo porque el equipo regiomontano tenía todo en este duelo para remontar en el Apertura 2026 de la Liga MX y sumando victorias podría meterse cada vez más en los puestos altos de la tabla general de cara a la Liguilla.

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El resultado de esta noche nos dejó la victoria de Chivas de 1-0 sobre Rayados. El cuadro de Gabriel Milito visitó el Estadio BBVA para ganar los tres puntos y de esa manera también mantenerse firme en la zona de clasificación en la pelea con equipos como Toluca, América y Cruz Azul, por lo que el marcador de esta noche era importante.

La anotación cayó en el primer tiempo y aunque los de Monterrey tuvieron la oportunidad de conseguir el empate con el penal que le marcaron, Lucas Ocampos lo falló y se quedan con la derrota en casa. Además Diego Rossi anotó el empate en el tiempo de compensación, pero al final se anuló por una mano con la que bajó el balón.

Tabla general de posiciones tras la victoria de…

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Tabla de goleo del Apertura 2026 tras el Rayados vs Chivas

En síntesis