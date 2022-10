La Selección Mexicana no llega de la mejor manera al Mundial de Qatar, luego de algunos resultados y rendimientos que no fueron los esperados. Las críticas sobre la figura de Gerardo Martino son muchas, pero Jurgen Klinsmann, ex entrenador de Estados Unidos, confíaen que el Tri hará un buen papel.

“El grupo es difícil; especialmente, con Argentina, probablemente, siendo el máximo favorito para clasificar y, después, tienes a Polonia y Arabia Saudita, que será difícil jugarle, porque están en su región, el Medio Oriente", opinó Klinsmann sobre el Grupo C que tendrá a la Selección Mexicana.

Al margen de la geografía, Klinsmann confía en las chances del Tri: "Están acostumbrados a jugar en esos lugares, pero México lo merece, tiene un buen equipo, así que deben tener la confianza para decir: ‘tenemos que clasificar’ y, una vez que clasifiquen, en los octavos de final, ir partido a partido”, dijo en diálogo a Azteca Deportes.

Para el alemán de 58 años, el debut será muy importante para el Tri: “Una vez que jueguen su primer partido en Doha, las cosas se acomodarán, se calmarán. Veo a México clasificando, definitivamente, porque tienen el talento, tienen un entrenador con experiencia y de mucha calidad en el ‘Tata’ Martino; sólo tienen que elegir en el momento correcto. La Copa del Mundo se trata de momentos y tú, como entrenador, esperas que tus jugadores elijan bien en ese instante”, afirmó Jurgen Klinsmann.

Las dudas respecto al Tri

A Klinsmann no le sorprenden las críticas a la Selección Mexicana, ya que considera así es la cultura futbolísitca en el país: “Creo que es parte de la cultura mexicana que siempre haya dudas antes de un Mundial, siempre hay discusión sobre las cosas que no son perfectas. Veo la televisión mexicana todo el tiempo en casa y siempre hay preguntas sobre todo: los jugadores y, obviamente, el entrenador, pero es porque aman el futbol y les encanta discutirlo de arriba a abajo”.