Estadio Lusail, 26 de noviembre de 2022. En ese lugar y ese día se disputará el partido más esperado de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022: en la fecha 2, se medirán México y Argentina. El mismo comenzó a jugarse desde que se realizó el sorteo ya que, como muchos recordarán, una de las grandes figuras del elenco albiceleste celebró que haya salido el nombre del Tri como su rival.

Hacemos referencia al viral video protagonizado por Emiliano Martínez, portero del Aston Villa. Desde entonces, han habido varias "amenazas" o "advertencias" por parte de ambos bandos, dándole a este espectacular duelo aún más condimentos. Ahora llegó el turno de Raúl Jiménez, quien se animó a desafiar al Dibu en entrevista con Sebastián Vigonolo para Star Plus.

El periodista argentino realizó un repaso de la vida futbolística del Lobo de Tepejí del Río e hizo mucho énfasis en su lesión de cráneo que casi le cuesta la vida. Luego de una plática algo formal por este tema, se centraron en lo que será el Mundial de Qatar 2022. El delantero de la Selección Mexicana se mostró muy ilusionado con este torneo, pero lo más llamativo ocurrió cuando se refirió a un posible cruce con el arquero de Argentina.

"¿Si hay penal para México, lo pateas tú?", le preguntó Vigonolo. El atacante, sin dudar, respondió: "Sí, claro. Es más, ni tengo que ir por la bola, ya me la van a pasar". Ante esta situación, el reportero volvió a subir la apuesta y le advirtió que Emiliano Martínez es "de hablar", algo que pudimos apreciar en la Copa América 2021 y hasta en sus partidos con el Aston Villa en Inglaterra.

"No pasa nada, ya lo conozco. Lo he visto y sé lo que hace. A ver si algún día me toca aquí en Premier League patearle uno primero y para que vea que no es tan fácil (atajármelo)", mencionó Raúl Jiménez entre risas. Cabe resaltar que los penales son su verdadera especialidad: de 34 cobros realizados en su carrera, 30 terminaron el gol. Esto quiere decir que cuenta con una efectividad del 88%.