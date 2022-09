Luego de la derrota de la Selección Mexicana frente a Colombia en uno de los últimos amistosos rumbo al Mundial de Qatar 2022, aficionados, exjugadores, técnicos y muchas personalidades importantes del futbol azteca volvieron a atacar a Gerardo Martino. El argentino, por su parte, demostró en conferencia de prensa que ya está cansado de esta supuesta "campaña" en su contra...

Las críticas crueles hacia el Tata se han vuelto una costumbre y todo parece indicar que no cesarán, aún cuando lo conveniente sería que todos tiren para el mismo lado estando tan cerca de disputar la Copa del Mundo. Para fortuna del DT, en las últimas horas apareció una leyenda histórica del Tri para apoyarlo y asegurar que le tiene fe al equipo: lo ve clasificándose a Cuartos de Final.

Hacemos referencia a Pavel Pardo, quien ganó 3 títulos con el elenco nacional (Copa Oro 1998 y 2003; Copa FIFA Confederaciones 1999) y disputó 146 partidos, por lo que es el cuarto futbolista con más participaciones con la playera de México. Hay que analizar y me gusta analizar los jugadores y el plantel. "A veces decimos es el técnico, qué pasa… Inició muy bien el técnico pero después también el nivel de los jugadores creo que vino a la baja. Hubo lesiones, es cierto, pero los jugadores clave tuvieron ese bajón y ese rendimiento afecta el nivel colectivo", explicó para TUDN.

Más adelante, el ex-Atlas, Tecos y América agregó: "Vamos a ser sin sinceros. Siempre se le ha criticado al Tata, pero si analizamos yo soy de la idea de que un técnico tiene un 20 o 30% (de responsabilidad) y el 70 u 80% (restante) pasa por los jugadores, porque la final si tu juegas de extremo, por ejemplo Tecatito. Si Tecatito no desborda, no desequilibra, cómo vas a esperar que si eres centro delantero que él tire el centro".

El optimista pronóstico de Pavel Pardo para el Mundial de Qatar 2022

"En Rusia nadie pensaba (en positivo) y me hacían preguntas, qué pasaría con Alemania y yo decía ‘México le va a ganar a Alemania’ y respondían que no, que eso no era posible y después se le ganó a Alemania. Entonces tengo muchísima fe, mucha confianza, creo que a lo mejor tengo más fe que los jugadores, pero ellos se tienen que convencer y estoy seguro que México va a pasar a la siguiente fase y seguramente el quinto partido lo va a ganar", apuntó Pardo.