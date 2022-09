A menos de dos meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022, parece que Gerardo Martino se ha cansado un poco del maltrato que sufre por parte de la prensa, exjugadores, técnicos y personalidades importantes del mundo del futbol mexicano. El experimentado entrenador argentino que está a cargo de la Selección Nacional denunció una campaña en su contra y en su última conferencia de prensa le pegó muy duro al balompié azteca...

Todos los comentarios negativos y las críticas crueles le duelen al Tata, quien lo más probable es que se baje del barco del Tri tras la Copa. Aún así, se sumó un invitado más que especial a la fiesta y aprovechó para apuntar contra el estratega en esta semana tan difícil. Se trata, ni más ni menos, que de Juan Carlos Osorio, el exDirector Técnico del equipo mexicano.

El colombiano no se fue nada bien del conjunto nacional y no ha dejado un buen recuerdo en los aficionados. Esto, sin embargo, no le importó para tundir a Gerardo Martino, a quien destrozó por su conducción al mando del Tri y su polémica decisión de perderse uno de los entrenamientos por ver un partido de la Selección Argentina (rival de grupo en el Mundial).

En entrevista con ESPN, Juan Carlos Osorio analizó esta situación y hasta se animó a explicarle al Tata lo que tendría que haber hecho: "Si todo el objetivo de Martino fue para ver a Argentina en vivo, lo entiendo porque es el partido más importante para la Selección Mexicana (en Qatar 2022). Pero si hubiera sido mi elección, hubiera decidido lo contrario".

"Me hubiera concentrado en mi equipo porque esta es la última oportunidad para crear un espíritu de equipo y conocer a todos los jugadores. No sé y no entiendo cuál fue su punto, pero si hubiera sido mi decisión, me hubiera concentrado en el partido de la Selección Mexicana", sentenció el colombiano, quien debe estar contento con el maltrato que se le está dando a su sucesor.