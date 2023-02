El Comité de Selecciones Nacionales tomó la decisión de elegir a Diego Martín Cocca como nuevo entrenador del Tri, algo que ha generado diversas opiniones dentro del mundo del futbol mexicano. El argentino logró un histórico bicampeonato de Liga MX con Atlas, pero no tiene una idea de juego muy llamativa y ya se ganó la crítica de algunas personalidades importantes.

Los rumores indican que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol le habrían pedido que modifique su estilo de juego para liderar al conjunto nacional y no sea tan defensivo como en los Zorros, a pesar de que esto le dio enormes resultados. Él accedió, obviamente, con tal de recibir esta oportunidad. Aún así, hay quien considera que había opciones más "atractivas" en el mercado...

Nicolás Larcamón, su compatriota y quien dirige al León actualmente, se sinceró sobre la llegada de Cocca a la Selección Mexicana y, a pesar de defenderlo de las críticas, confesó a qué dos entrenadores le hubiese gustado ver en el Tri. "Creo que es deporte nacional pegarle al seleccionador en turno. Para el entrenador que está al frente de la selección debe de ser un honor inimaginable, pero el costo quizá es aguantarte los palazos", apuntó en conferencia de prensa.

Más adelante agregó: "Aún no lo han oficializado y ya lo están cuestionando, pero creo que vale la pena vivirlo porque es un honor para cualquier otro colega que se cuelgue ese saco. Lo de Diego (Cocca) me encontenta, me encontenta por él. Me parece que algo muy importante a destacar es que sabe sacar rendimiento a los equipos que tiene. Sabe encaminar procesos al triunfo que eso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta de que México se plantea siempre estar a tope en las competencias que disputa en toda la antesala del Mundial".

Si bien lo pone feliz que Cocca haya sido el elegido, confesó: "Quizá a veces podemos reconocer que hay otros entrenadores que estaban ahí en la órbita, que pueden tener propuestas un poco más atractivas, que es relativo. Pero sí, indudablemente lo de Guillermo (Almada) y lo de Nacho (Ambriz), son entrenadores que la propuesta que tienen es muy atractiva, pero Diego (Cocca) está muy capacitado para una selección como la mexicana. Me parece que está bien elegido".