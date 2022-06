Las dudas por los resultados y el rendimiento persiguen a la Seleccion Mexicana desde hace ya algunos meses. Gerardo Martino es el que se lleva todas las miradas, sobre todo después de la última derrota, por 3-0 ante una fuerte seleccion sudamericana como lo es Uruguay. En los otro amistosos, el Tri venció 2-1 a Nigeria e igualó 1-1 ante Ecuador.

Ahora, la Seleccion Mexicana tendrá su debut este sábado en la Nations League, ante Surinam, para abrir un grupo en el que es la clara favorita para terminar en primer lugar y avanzar a la siguiente fase; el otro rival, será Jamaica. Asimismo, los próximos dos serán unos los últimos encuentros oficiales en la preparación de cara al Mundial de Qatar; previo al inicio, habrá otros partidos pero serán amistosos.

Lo cierto es que Gerardo Martino dio descanso a varios jugadores que llegaron con una gran carga de minutos a lo largo de la última temporada. El Tata ha optado por dar rodaje a una buena parte de los convocados, y ante Surinam, no sería la excepción. Según los últimos reportes, México perfila un once con varios jugadores que no suelen ser de la partida en el Tri.

Por ejemplo, el periodista de TUDN, Gibrán Araige, informó sobre tres casos puntuales que serán una sorpresa en caso de confirmarse como titulares. En el arco, tras las oportunidades a los demás porteros, será el turno de que Carlos Acevedo inicie como titular. Asimismo, tampoco Orbelín Pineda y Diego Lainez han sumado minutos en los últimos encuentros, luego del poco rodaje que tuvieron en Betis y Celta: según la misma información, ambos serían titular ante Surinam.

¿Y Marcelo Flores?

Aunque no hay certezas acerca de si Marcelo Flores saldrá o no como titular, todo hace indicar que el juvenil del Arsenal, al menos sumará minutos en el inicio de la Nations League, ya que es uno de los pocos que aún no jugó en los amistosos. En su caso, además, el joven atacante parece ser candidato a quedarse sin lugar en Qatar 2022, por lo que Martino quiere verlo en acción antes de tomar la difícil determinación.