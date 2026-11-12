Cuándo y contra quién juega la Selección Mexicana por la fecha FIFA

Repasa los compromisos del Tri en un nuevo parón que busca seguir afianzando el ciclo de Rafa Márquez como entrenador.

La Selección Mexicana afronta una nueva ventana internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre de 2026. Estos encuentros forman parte de la planificación deportiva del combinado nacional para evaluar variantes tácticas, consolidar el recambio generacional y mantener el ritmo competitivo tras el cierre de la Copa del Mundo disputada meses atrás en Norteamérica.

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México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Nations League

El primer desafío del Tricolor tendrá lugar este sábado 14 de noviembre frente a Jamaica por los cuartos de final de Nations League. El pitazo inicial está programado para las 19:00hs del centro de México, en un duelo de alta exigencia ante una de las potencias centroamericanas del momento.

La actividad continuará el martes 17 de noviembre con el segundo compromiso de la llave de los ocho mejores. En esa jornada, el Tri se medirá ante los jamaiquinos, a partir de las 20:30 del centro de México en el Estadio BBVA de Monterrey.

Rafael Márquez afronta su prueba más importante como entrenador de la Selección Mexicana. (GETTY IMAGES)

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Ambos encuentros revisten suma importancia para el cuerpo técnico nacional, ya que permitirán sacar las primeras conclusiones importantes del ciclo de Rafael Márquez al frente del equipo. La exigencia física y técnica de los rivales servirá como parámetro real del nivel actual del seleccionado.

De esta manera, la afición mexicana podrá disfrutar de dos pruebas de primer nivel en suelo centroamericano, ideales para medir el funcionamiento colectivo del equipo de cara a un futuro que buscará continuar con la vara alta dejada en la Copa del Mundo 2026.

En síntesis

La Selección Mexicana enfrentará a Colombia este sábado 14 de noviembre en Texas.

enfrentará a Colombia este sábado en Texas. La Selección Mexicana jugará contra Japón el martes 17 de noviembre en Pasadena.

jugará contra Japón el martes en Pasadena. El partido ante Colombia comenzará a las 22:00 de Argentina y 19:00 de México.