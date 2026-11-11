En este regreso de la actividad de escuadras nacionales, se pondrá de nuevo en marcha un torneo de los más atractivos: la Concacaf Nations League 2026/27. Se busca al mejor seleccionado de Centro y Norteamérica, y solo ocho equipos han conseguido pasar el filtro. Llega la hora de disputar los cuartos de final de esta nueva edición.

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Dentro de los cruces conformados para esta siguiente fase del torneo, el más destacado es la serie entre Jamaica y México, de las cuales sólo una podrá clasificarse. El vencedor será semifinalista e ingresará al famoso ‘Final Four’ del certamen, mientras que el perdedor quedará eliminado y sin chances de pelear por el título.

A falta de cada vez menos horas para el puntapié inicial de la llave, la Inteligencia Artificial lanzó su pronóstico de lo que ocurrirá entre ambos partidos de cuartos de final. La tecnología conglomeró todas las variantes posibles que componen la serie de Playoffs de la Concacaf Nations League 2026/27 y arrojó su veredicto al respecto.

Según la IA, el ‘Tri’ se llevará la clasificación en el segundo juego y dejará eliminada a Jamaica, en una serie que no estará tan sencilla como muchos imaginan. México acabará imponiéndose en el resultado global, no sin antes trabajar más de la cuenta para poder pasar de fase y continuar con vida en el torneo.

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En base a la simulación de la tecnología, la Selección Mexicana igualará 0-0 en la ida y ganará 2-0 en la revancha. Esos son los marcadores finales que la Inteligencia Artificial decretó según sus cálculos, analizando las aristas de la llave de Concacaf Nations League. Al final, el equipo de Rafael Márquez será quien llegue a semifinales.

México terminaría pasando de ronda [Foto: Getty]

La justificación de la IA para su predicción de Jamaica vs. México:

“El empate 0-0 en la ida se explica por un planteo de Jamaica enfocado en cerrar espacios, aprovechar su fortaleza física y evitar que México pudiera imponer su superioridad técnica. Al jugar en condición de visitante, el Tri encuenta dificultades para romper el bloque defensivo y generar situaciones claras de gol. Sin embargo, el resultado también le permite mantener la serie abierta y trasladar la definición a su favor, con la ventaja de jugar la vuelta ante su público”.

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“En la revancha, México hace valer su jerarquía y localía para conseguir un triunfo por 2-0. Con mayor protagonismo en la posesión, presión más intensa y mejores conexiones en ataque, logra desgastar a Jamaica y encontrar los espacios que no había tenido en el primer cruce. Además, las limitaciones del conjunto caribeño para sostener defensivamente el ritmo del partido terminan siendo determinantes en la llave de ‘mata-mata’. De este modo, el Tri resuelve la serie con autoridad y selló su clasificación a semis de Concacaf Nations League”.