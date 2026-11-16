Cuauhtémoc Blanco criticó la actuación de México ante Jamaica: “Ojalá se pongan las pilas”

Cuauhtémoc Blanco, la leyenda de México y del América, cuestionó el carácter de la Selección Mexicana tras la derrota.

La derrota de México frente a Jamaica del sábado pasado todavía dejó cosas para decir y analizar. El Tri tiene la posibilidad de redimirse de dicho partido este martes, día en el que recibe en Monterrey a los Reggae Boyz en busca de la clasificación al Final Four.

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Sin embargo, la actuación y el mal resultado en Kingston le valieron las críticas de muchos protagonistas. Este es el caso de la leyenda Cuauhtémoc Blanco, quien manifestó que los futbolistas no pueden jugar así al vestir la playera de la Selección Mexicana.

Las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco

“La verdad que mal, creo que nunca habíamos visto una selección así. Ojalá los chavos se pongan las pilas. Son jóvenes que tienen que aprender. Hay que sacar el corazón y el orgullo de ser mexicanos, no puedes ir perdiendo 3-0 contra Jamaica, yo creo que los menospreciaron, pero ahí está el resultado”, comenzó diciendo el Tiburón Blanco.

“Ojalá se reivindiquen con la gente el próximo partido, pero la Selección Mexicana no puede jugar así“, agregó Cuauhtémoc Blanco con la prensa después de disputar el partido de leyendas entre América y Atlético de Madrid en Puebla.

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💥 "México no puede jugar así" 💥"Dejen en paz a Gil Mora, no es un superhéroe" 💥 "Al TRI le falta carácter, personalidad y un líder" Las palabras de Cuauhtémoc Blanco sobre la Selección Mexicana 🇲🇽 🔥 https://t.co/RBDvdrzlrD — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 16, 2026

Por otra parte, el Temo comentó que tanto los jugadores como Rafa Márquez son responsables: “Yo creo que hay que exigirles tanto a los jugadores como a él, a final de cuentas es una camada de nuevos jugadores, espero que agarre a los mejores y haga un buen esquema para afrontar lo que sigue”.

Después de la derrota por 3-2 en Kingston, la Selección Mexicana recibe este martes a Jamaica en el Gigante de Acero. El Tri siempre logró meterse en el Final Four de la Concacaf Nations League desde la creación de este torneo e intentará evitar la decepción.

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En síntesis