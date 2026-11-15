Cuauhtémoc Blanco: ¿Reemplazo de Rafa Márquez o Guillermo Almada?

La Leyenda de las Águilas confirmó que está muy cerca de convertirse en entrenador para tomar las riendas en América y Selección Mexicana.

Cuauhtémoc Blanco fue parte del equipo de Leyendas del Club América que la noche de este sábado se enfrentó al Atlético de Madrid en un partido amistoso en Puebla. Por lo que el “Divo de Tepito” se dio unos minutos para hablar con ESPN y mencionar cuáles serán sus próximos planes en donde considera a las Águilas y a la Selección Mexicana.

Publicidad

El ‘Cuauh’ quiere ser DT del América y Selección Mexicana

De acuerdo por lo mencionado por el exfutbolista, su deseo es regresar a Coapa, equipo que lo vio nacer, pero ahora como director técnico. El ‘Cuauh’ menciona que en el mes de enero se meterá a estudiar para poder ocupar el cargo y al pasar de nueve meses podría obtener ese título que le permita hacerse cargo del conjunto.

De igual manera, en la entrevista le cuestionaron que en caso de que para el Tricolor lo llamen después de que consiga la oportunidad de DT, él determinó que también estaría dispuesto a llegar, por lo que tomando en cuenta la situación hasta ahora con Rafael Márquez, de no componerse en un año, Blanco podría ser la opción.

“Espero el próximo año ya dirigir, voy a empezar el título en enero y espero terminarlo en nueve meses. Algún día (va a dirigir al América) voy a empezar de abajo, hay que picar piedra. Quiero dirigir. Claro (quiere dirigir a la selección), hay que pensar en grande. Quiero dirigir al América y después a la Selección, ojalá y se nos dé”. Cuauhtémoc Blanco

Publicidad

En síntesis