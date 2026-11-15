David Faitelson culpó a los jugadores de la derrota de México contra Jamaica: “Un desastre”

México sufrió una dura derrota al caer por 3-2 con Jamaica por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Rafa Márquez continúa sin poder ganar como entrenador del combinado nacional y el próximo martes tendrá su primer gran desafío.

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La Selección Mexicana logró maquillar el marcador considerando que llegó a estar perdiendo por 3-0. Aunque muchas críticas recaen en Rafa Márquez, David Faitelson mencionó que, si bien el Káiser no tiene experiencia, los principales culpables son los futbolistas.

“Rafael Márquez es un entrenador sin experiencia. Puede que está pagando el derecho de piso, pero…¿y los futbolistas? ¿Donde están ellos, su calidad, su nivel, su vergüenza profesional? Un desastre…“, escribió el comunicador en su cuenta de X (ex Twitter).

El tuit de David Faitelson (@X)

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El público apuntó las críticas principalmente en Jesús Gallardo, quien convirtió un autogol en el 0-1 y luego cometió un penalti en el 0-3 de Jamaica. No obstante, pocos se salvaron de los cuestionamientos y uno de ellos fue Gilberto Mora, quien ayudó a descontar con la primera anotación de México. “Mora, el único…”, escribió David Faitelson.

De la lista de la Selección Mexicana del Mundial 2026 los únicos jugadores importantes que no están son Raúl Jiménez y Edson Álvarez, pero eso no es suficiente para explicar cómo se dio la derrota con Jamaica.

¿Cuándo se juega la vuelta?

México siempre estuvo presente en el Final Four de la Concacaf Nations League desde la primera edición que se disputó en 2019-2020. Por lo tanto Rafa Márquez y este plantel intentarán no quedar eliminados en cuartos de final y tendrán la ventaja de jugar en Monterrey este martes para revertir el resultado ante Jamaica.

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En síntesis