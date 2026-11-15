México perdió por 3-2 frente a Jamaica y tendrá la oportunidad de revertir la eliminatoria en Monterrey el próximo martes.

La Selección Mexicana perdió por 3-2 frente a Jamaica este sábado por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El Tri pudo maquillar el resultado dado que, en un momento, el conjunto nacional llegó a estar perdiendo 3-0 ante el combinado caribeño.

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México se dio vida para pensar en remontar en Monterrey y clasificar al Final Four de la Nations League. La actuación del Tri fue mala y tiene suerte de haber logrado dos goles para descontar. Después de la derrota, Rafa Márquez manifestó que el campo de juego en Jamaica fue un aspecto que perjudicó al equipo.

“En el transcurso del partido la cancha no fue la mejor para desenvolvernos en el estilo de juego que queremos“, comenzó diciendo el técnico de México, quien luego remarcó que el equipo debe mejorar en sus aspectos defensivos para dejar de cometer errores.

“Creo que esas desatenciones generan desconfianza. Yo creo que eso es lo que hay que puntualizar y tratar de mejorar, porque nosotros mismos nos hacemos el daño. Soy muy exigente conmigo mismo. Desde luego que no estoy conforme con la actuación del equipo, no fue un buen partido“, agregó el Káiser.

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Gilberto Mora y Julián Quiñones convirtieron los goles de México (Getty Images)

De todos modos, el entrenador de la Selección Mexicana destacó la reacción de sus futbolistas para meter dos goles: “La reacción del equipo es lo que hay que destacar hoy, sobre todo la de los jóvenes. Gilberto Mora tuvo un gran partido, demostrando carácter, actitud y personalidad. Creo que al final el resultado ayuda un poco, siendo una eliminatoria en la que tenemos ahora la vuelta en casa”.

El mal registro de Rafa Márquez

Rafa Márquez lleva cinco partidos sin ganar desde su debut con el Tri y es el segundo peor registro de la historia. México acumula tres derrotas (Jamaica, Estados Unidos y Chile) y dos empates (Perú y Colombia). El combinado nacional disputa el próximo martes la vuelta ante los Reggae Boyz en busca del Final Four.

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En síntesis