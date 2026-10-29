Dónde ver EN VIVO Nigeria vs. México por el Mundial Sub-17 Femenino: canales de TV y streaming online

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 enfrenta a Nigeria este jueves 29 de octubre por los octavos de final del Mundial de Marruecos 2026. Conoce qué canales transmitirán el partido en vivo y dónde verlo por streaming online.

Nigeria y México se enfrentan este jueves 29 de octubre por el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial Sub-17 Femenino. El encuentro comienza a partir de las 9:00 hs (tiempo del Centro de México).

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El conjunto tricolor se juega la permanencia en el certamen mundialista en un cruce de eliminación directa. El equipo dirigido por el combinado nacional busca dar el golpe ante una de las potencias africanas de la categoría y asegurar su boleto a la ronda de los ocho mejores del torneo.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Nigeria y México de este jueves 29 de octubre por el Mundial Sub-17 Femenino se puede ver en México tanto en televisión abierta como en TV de paga y por streaming oficial:

México: Canal 9, TUDN, ViX Gratis / ViX Premium y FIFA+

Canal 9, TUDN, ViX Gratis / ViX Premium y FIFA+ Centroamérica: FIFA+ y ViX

FIFA+ y ViX Sudamérica: DSPORTS / DGO y FIFA+

DSPORTS / DGO y FIFA+ Estados Unidos: FS2, Fox Soccer Plus, Telemundo Digital, Universo y Fubo

FS2, Fox Soccer Plus, Telemundo Digital, Universo y Fubo España: FIFA+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto mexicano, el Tri Femenil Sub-17 selló su boleto a esta fase decisiva tras superar la fase de grupos mostrando gran orden táctico y eficacia defensiva. La escuadra nacional intentará controlar el ritmo del encuentro y capitalizar sus ocasiones en ataque para imponerse en los 90 minutos reglamentarios.

Por su parte, la selección de Nigeria arriba a este duelo con paso firme y la etiqueta de candidata tras finalizar invicta en su zona. El cuadro de las ‘Flamingos’ se caracteriza por su notable despliegue físico y velocidad en ataque, argumentos con los que buscarán quebrar el cerco mexicano y avanzar a los cuartos de final.

En sintesis

México y Nigeria juegan este jueves 29 de octubre a las 9:00 horas.

este jueves 29 de octubre a las 9:00 horas. Canal 9 y TUDN transmitirán el partido de octavos de final en México.

el partido de octavos de final en México. El Tri Femenil Sub-17 busca clasificar a los cuartos de final del Mundial.