Cristiano Ronaldo obtuvo el reconocimiento BOAT 2026 (Ballon d’Or of All Time) tras imponerse a Lionel Messi en una votación especial organizada en el marco del 70° aniversario del Balón de Oro. El resultado de la encuesta popular posicionó la campaña 2007/08 del delantero portugués con la camiseta del Manchester United en el primer lugar histórico, desplazando al segundo puesto el desempeño del astro argentino durante el año 2012.

Publicidad

El año consagratorio del atacante en Inglaterra respaldó la elección de los simpatizantes a nivel global. A lo largo de esa temporada, la figura lusa conquistó la Premier League y la Champions League, sumó 42 goles en todas las competencias, obtuvo la Bota de Oro europea y terminó como máximo anotador del torneo continental con ocho festejos, argumentos que le valieron su primera corona individual en 2008.

Por su parte, la estrella rosarina ocupó el segundo escalón del podio gracias a un 2012 inolvidable en el cual firmó 91 anotaciones entre el Barcelona y la Selección Argentina, según las planillas de la FIFA. En tanto, el tercer puesto de la compulsa quedó en manos de otra versión del propio goleador portugués, correspondiente a su distinción del año 2017.

El formato del certamen despertó discusiones en el ambiente deportivo al no constituir la entrega de un trofeo oficial ni guardar relación con el tradicional Súper Balón de Oro. La mecánica del certamen exigía el pago de un euro por voto y permitía participaciones reiteradas por persona, situación que derivó en que más de 5.000 usuarios emitieran múltiples sufragios a lo largo del proceso.

Publicidad

A pesar del festejo de los fanáticos del delantero en esta encuesta popular, la estadística en los libros oficiales del fútbol se mantiene intacta. Messi conserva el liderazgo histórico con ocho Balones de Oro en su haber frente a las cinco estatuillas obtenidas por el ariete portugués, una diferencia de tres galardones que sostiene la gran rivalidad de nuestra era.

En síntesis