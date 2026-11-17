La Selección Mexicana se encuentra al borde de consumar uno de los mayores fracasos de los últimos años. El Tricolor recibirá en Monterrey este martes 17 de noviembre a Jamaica en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, con la imperiosa obligación de remontar el marcador global para evitar una catástrofe deportiva.

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El crítico presente del representativo nacional resulta sorpresivo tanto para propios como para extraños. Si bien Rafael Márquez atraviesa su primera experiencia como director técnico absoluto, el “Káiser” representa la continuidad natural de un proyecto que venía con inercia positiva tras la participación en el Mundial 2026.

No obstante, el estratega que en su momento fungió como auxiliar técnico de Javier Aguirre en el banquillo azteca no ha logrado capitalizar aquel envión anímico desde mitad de año. Hasta el momento, Rafa Márquez todavía no conoce la victoria tras cinco compromisos dirigidos, acumulando un saldo preocupante de dos empates y tres derrotas.

Faitelson contundente con el presente de México

Uno de los analistas más categóricos al evaluar la crisis del Tri fue David Faitelson, quien en su espacio Faitelson sin censura lanzó una dura sentencia sobre la realidad del combinado nacional: “Nuestros peores presagios se hicieron realidad. El Mundial fue un espejismo. México volvió a una fría, dura y hasta cruel realidad de su fútbol. Lo vimos el sábado en Kingston y quedó claro que esta generación de jugadores no puede dar más.“

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MÉXICO VOLVIÓ A SU DURA REALIDAD.



Los peores presagios se hicieron realidad. La derrota del sábado en Kingston ante Jamaica confirma que aquella actuación de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026 pudo haber sido solamente un espejismo.



El futbol mexicano vuelve a… pic.twitter.com/qQRlDif7Qp — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 17, 2026

Elogiando la labor del ‘Vasco’ Aguirre por haber obrado “casi un milagro” durante la pasada Copa del Mundo, el comunicador diagnosticó la raíz del problema que aqueja al equipo: “Estamos ante una generación donde hay talento, pero el problema es que no hay un universo suficiente para alimentar a la selección mexicana de fútbol cuando uno de esos jugadores baja de nivel o entra en la inconsistencia natural que siempre ha tenido el futbolista mexicano. El entrenador no tiene de dónde escoger, hay poca competencia interna.”

Eximiendo de culpas directas tanto a Rafa Márquez como a los propios seleccionados, Faitelson apuntó hacia las fallas estructurales que arrastran el balompié del país: “Esto viene de otro sitio. Hace tiempo que hemos ido fincando el camino para lo que ocurre hoy en el fútbol mexicano. Parecemos disco repetitivo: la poca capacidad para desarrollar jugadores, la poca oportunidad que tienen los jugadores mexicanos ante un gran número de extranjeros en la liga, la nula o poca exportación a las mejores ligas del mundo. Todo eso ha propiciado el estado en el que vive actualmente el fútbol mexicano“, sentenció el periodista.

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En síntesis