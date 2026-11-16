Diego Cocca se mantuvo como director técnico de la Selección Mexicana después de siete partidos y una derrota, por lo que con la llegada de Rafael Márquez y sin poder ganar ningún partido de los cinco disputados, la idea de que le digan adiós del cuadro Tricolor en caso de no clasificar al Final Four de la Concacaf Nations League sería la decisión.

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Y es que este lunes, previo al duelo de vuelta ante Jamaica en el Estadio BBVA de Monterrey, Rafa salió a conferencia de prensa y se le planteó la posibilidad de quedar fuera, ya que el marcador que tienen ahora es adverso y aunque sólo es una anotación la que les hace falta, en el futbol nada está escrito y podrían aún quedar eliminados.

¿Si pierde México se va Rafa Márquez?

El estratega en sus palabras dejó en claro que era una posibilidad dentro de esta competencia, por lo que está considerado, pero dejó una duda en lo que dijo, ya que prácticamente parece que es un tema que de manera interna ya se tocó, por lo que sólo estarían viendo qué pasa el día de mañana para tomar una decisión al respecto.

“Soy consciente de que también se puede dar, de que a lo mejor no tengamos suerte mañana y no se dé un buen resultado. No dependerá eso de mí. Yo seguiré trabajando, intentándolo, sea aquí, sea donde sea porque llevo poco tiempo como técnico y hay muchas ganas, mucha motivación de seguir aportando aquí. Quizá no es lo mejor, pero pueden venir mejores cosas”. Rafael Márquez

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¿Quién sería el sucesor?

Justamente antes de estas palabras que menciona Márquez, el periodista Pepe Hanan dio a conocer el nombre de Antonio Mohamed como el siguiente en tomar las riendas, aunque dejó claro que no sería una tarea fácil, porque con los resultados y las polémicas que ha generado el estratega podría exigir varias cosas para tomar el equipo.

En síntesis