La crítica de ‘Chaco’ a Santiago Giménez por las fallas con México ante Estados Unidos: “No tiene gol”

Christian, padre de la actual estrella del Tri, no perdonó a su hijo tras una nueva floja actuación en la que quedó en el centro de las críticas.

La abultada caída de la Selección Mexicana por 3-0 frente a Estados Unidos este sábado dejó secuelas profundas dentro de la afición y el periodismo deportivo. El delantero Santiago Giménez quedó ubicado como uno de los principales señalados por el público luego de perderse dos oportunidades clarísimas frente al arco rival. Ante la ola de cuestionamientos, su propio padre, Christian ‘Chaco’ Giménez, salió a poner la cara para analizar el desempeño de su hijo en el programa Cuadro Titular de FOX.

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El exjugador de Cruz Azul desglosó el desarrollo del clásico y la actuación puntual del atacante, compartiendo impresiones francas sobre las acciones decisivas que erró el atacante: “Te duele el perder con Estados Unidos, duele. Sí hay que analizar. A mí me gustó el primer tiempo, la verdad me gustó. Quiero ver la primera jugada de Santiago, quiero ver si él abanica el balón o le toca el defensor, porque no alcancé a ver. En la segunda, la pelota le queda un metro alejada, es imposible, trata de reaccionar”.

El ‘Chaco’ Giménez lamentó la falta de gol de Santi

Más allá del análisis táctico de esas dos acciones desaprovechadas, el exfutbolista lanzó la frase más categórica sobre la función específica del centrodelantero en el equipo nacional: “Después, el nueve tiene que hacer gol. Lamentablemente, el nueve, y más a Santi, porque se lo está machacando por el gol, porque no tiene gol en selección”. Con esas palabras, el comentarista dejó en claro que la exigencia en ese puesto es absoluta sin importar los lazos familiares.

🤯 "SANTIAGO NO TIENE GOL EN SELECCIÓN": @chaco_81 "EL NUEVE TIENE QUE HACER GOL" ❌⚽️ ‘El Chaco’ hace una crítica al nivel que mostró Santi Giménez ante Estados Unidos y su falta de gol. #CuadroTitular https://t.co/4RYDVmDPlI — FOX (@somos_FOX) October 4, 2026

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La falta de festejos con la camiseta tricolor se convirtió en una losa pesada para el atacante. A diferencia del gran rendimiento que sostiene a nivel de clubes, su baja eficacia con el seleccionado provoca que cada falla frente al marco adquiera un peso gigantesco entre los simpatizantes, quienes no perdonaron su mala noche en este choque amistoso.

El panorama para Santiago exige una recuperación rápida de confianza para acallar las dudas. La presión sobre su figura se mantendrá constante mientras no consiga romper esta racha negativa y demuestre con gritos sagrados el poder de gol que la afición azteca le reclama en cada presentación.

En síntesis

Chaco Giménez analizó los errores de su hijo Santiago Giménez en FOX Sports.

analizó los errores de su hijo Santiago Giménez en FOX Sports. Santiago Giménez falló dos ocasiones claras en la derrota 3-0 ante Estados Unidos.

falló dos ocasiones claras en la derrota 3-0 ante Estados Unidos. Christian Giménez reconoció que a Santiago se le critica por no anotar con México.