Elegidos por la afición: los culpables de la derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos

Los espectadores se expresaron a través de las redes sociales y señalaron al Tala Rangel y Santiago Giménez con la misma intensidad.

La Selección Mexicana sufrió un golpe durísimo tras caer por 3-0 frente a Estados Unidos en un nuevo choque internacional. El resultado agravó la racha negativa del equipo, que todavía no conoce la victoria en esta fecha FIFA luego de haber empatado ante Colombia y Perú. Tras el silbatazo final, la afición expresó su enojo masivo en las redes sociales para apuntar contra dos nombres propios.

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El primer foco de los reclamos tuvo como protagonista al Tala Rangel bajo los tres palos. El guardameta firmó una noche para el olvido y cometió fallas graves que regalaron dos de los tantos al conjunto estadounidense. Los fanáticos inundaron las plataformas digitales con mensajes de indignación por su flojo nivel, exigiendo variantes inmediatas en el arco del seleccionado.

Por otra parte, la delantera tampoco se salvó del enojo popular debido a la falta de contundencia de Santiago Giménez. El atacante erró dos situaciones claras de gol de manera insólita frente a la portería rival, lo que terminó por sepultar las opciones de remontada para el Tri. La falta de efectividad del atacante desató una ola de críticas y memes por parte de los simpatizantes en X.

Las críticas de los aficionados al Tala Rangel y Santi Giménez

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“Vaya, Tala , esta facil de Defender”



El Tala Rangel en cada disparo: https://t.co/5UTGDia6mK — LIVERPOOLHONDURAS🐦‍🔥🇭🇳 (@LIVERPOOL_504) October 4, 2026

Y el mvp a los peores jugadores de este partido se lo llevan Santiago Jiménez y tala Rangel pic.twitter.com/uins95W3OA — m0nss 🇲🇽🔔 (@Sa061023Monse) October 4, 2026

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En síntesis