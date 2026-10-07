Rafael Márquez quedó en el centro de las críticas por los malos resultados de México y la IA de Gemini eligió a su posible reemplazante.

Con la salida de Javier Aguirre, se esperaba que México pudiera seguir mostrando el nivel que tuvo durante el Mundial 2026, donde jugó muy bien y en un momento llegó a soñar con poder llegar lejos. El elegido para reemplazar al “Vasco” fue uno de sus ayudantes de campo, Rafael Márquez, quien tenía el objetivo de continuar con el proyecto y llevar al Tri a lo más alto.

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Sin embargo, los resultados en sus primeros partidos no fueron los esperados y las críticas hacia Rafa Márquez no tardaron en llegar por el mal nivel que mostró el seleccionado. México empató 1-1 con Colombia, volvió a igualar 1-1 ante Perú, sufrió una dura derrota por 3-0 frente a Estados Unidos y finalmente perdió 2-0 contra Chile.

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Ante este panorama, le preguntamos a la inteligencia artificial Gemini quién podría ser el reemplazante de Rafael Márquez en caso de que la Federación Mexicana de Fútbol decida cambiar nuevamente de entrenador. La IA analizó distintos perfiles que conocen el futbol mexicano y eligió a uno de ellos como la principal opción.

Gemini eligió al próximo entrenador de México

“El arranque del ciclo de Rafael Márquez ha generado fuertes cuestionamientos tras cosechar dos empates (1-1 ante Colombia y 1-1 ante Perú) y dos derrotas dolorosas (3-0 ante Estados Unidos y 2-0 frente a Chile). La falta de rodaje previo en banquillos de primera división ha encendido la alarma entre analistas y afición sobre si está listo para sostener el proyecto a largo plazo”, reveló la IA en primer lugar.

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Y luego dio sus candidatos: “Posibles candidatos a la Selección Mexicana

Existen varios perfiles recurrentes en el entorno de la FMF para tomar las riendas en caso de un cambio:

Antonio “Turco” Mohamed: Conocedor absoluto del fútbol mexicano, multicampeón de Liga MX con América, Monterrey y Tijuana. Destaca por su manejo de vestuario y pragmatismo táctico.

Conocedor absoluto del fútbol mexicano, multicampeón de Liga MX con América, Monterrey y Tijuana. Destaca por su manejo de vestuario y pragmatismo táctico. Ignacio Ambriz: Una de las opciones de perfil nacional más experimentadas. Con un estilo de juego asociativo (campeón con León), conoce a fondo la idiosincrasia del jugador mexicano.

Una de las opciones de perfil nacional más experimentadas. Con un estilo de juego asociativo (campeón con León), conoce a fondo la idiosincrasia del jugador mexicano. Matías Almeyda: Un nombre que siempre genera consenso entre la afición por su etapa ganadora en Chivas, caracterizado por su liderazgo motivacional y la propuesta de intensidad física.

Un nombre que siempre genera consenso entre la afición por su etapa ganadora en Chivas, caracterizado por su liderazgo motivacional y la propuesta de intensidad física. Guillermo Almada: Estratega uruguayo de amplia trayectoria que actualmente dirige al Club América, tras un exitoso paso previo por Pachuca y Santos Laguna, donde consolidó una de las metodologías de trabajo más reconocidas del fútbol mexicano.”

De estos cuatro, Gemini eligió a la mejor opción: “Si la Federación Mexicana de Futbol decide prescindir de Márquez o reestructurar el banquillo, Guillermo Almada es la mejor opción.”

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Por último, explico el porque: “1. Jerarquía Actual y Adaptación en Coapa: Al estar al frente del Club América, maneja la máxima presión mediática del país día a día, lo que demuestra su madurez y capacidad para liderar un entorno tan exigente como el del Tri.

Metodología y Modelo de Juego: Sus equipos practican un fútbol moderno, vertical y de presión alta constante, un estilo físico que le cuesta a la Selección Mexicana implementar ante potencias internacionales. Desarrollo de Jóvenes: Dado el recambio generacional que exige el Tri, Almada ha demostrado una capacidad sobresaliente para consolidar futbolistas jóvenes y proyectarlos al máximo nivel. Dominio de la Liga MX: Conoce a la perfección al jugador mexicano y las dinámicas locales tras sus etapas en Santos, Pachuca y América.”

En sintesis

Rafael Márquez atraviesa cuestionamientos tras dos empates y dos derrotas dirigiendo a México.

tras dos empates y dos derrotas dirigiendo a México. La IA Gemini sugirió a Guillermo Almada como el sustituto ideal de Rafael Márquez.

a Guillermo Almada como el sustituto ideal de Rafael Márquez. Antonio Mohamed, Nacho Ambriz y Matías Almeyda también figuran como posibles candidatos al Tri.