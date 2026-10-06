Rafa Márquez advierte que cumplió con los objetivos pese a no ganar

Ante la inesperada derrota de México vs Chile, Rafael Márquez salió a la conferencia de prensa tranquilo por lo que ocurrió en esta Fecha FIFA, aunque puntualizó que hay errores en los que se trabajarán para a Concacaf Nations League, el estratega dejó en claro que en esta ocasión se cumplió el objetivo principal.

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Cumplió el objetivo con México

“Lo que menos me gustó obviamente fue que nos costó el funcionamiento defensivo, especialmente al ganar las espalda. Intentamos sacar el equipo sobre todo por las cargas físicas de estas semanas y se vio que el funcionamiento no fue el mejor. Le di minutos a todos y desde un principio se presupuestó para intentarlos ver y fue el principal objetivo” Rafael Márquez en conferencia de prensa

“Creo que por momentos el equipo mostró lo que queremos, nos ocupa y nos preocupa que puedan ser más contundentes en varias áreas y lo importante era darle lugar a gente joven y luego sacaremos conclusiones”, mencionó Rafa respecto a que no se queda contento con lo que vio, pero que fueron amistosos justamente para analizar.

“El equipo pierde un poco la confianza, es gente que estamos sacando conclusiones para lo que sigue en un partido de más importancia”, apunta Márquez. Y es que el duelo que se viene en noviembre ya es por la clasificación al Final Four de la Nations League, por lo que en los Cuartos de Final tienen que vencer a Jamaica.

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Delanteros sin gol con la Selección Mexicana

“Más que preocuparme me ocupa que tengan más minutos, ritmo de partido, por eso los quisimos ver, necesitamos de ellos, gente que está en Europa, pero buscaremos para el próximo partido tener lo mejor en ese momento”, apuntó el DT respecto a que ninguno de sus tres delanteros (Santi Giménez, Germán Berterame y Armando González) tienen goles con Selección y dependen de la recuperación de Raúl Jiménez.

En síntesis