Fal­ta muy poco para lo que será el comienzo del Mundial 2026, en el que México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el nivel mostrado por el Tri en los últimos meses ha dejado mucho que desear y encendió las alarmas de cara al gran objetivo.

Aficionados y analistas coinciden en la preocupación por lo visto dentro del campo de juego. Los rendimientos irregulares, la falta de funcionamiento colectivo y la ausencia de figuras determinantes alimentan la sensación de que, por este camino, la Selección Mexicana tendrá serias dificultades para competir al máximo nivel.

En ese contexto, uno de los más críticos fue David Faitelson, quien en las últimas horas apuntó directamente al fondo del problema. El periodista decidió quitarle responsabilidad al entrenador y aseguró que la crisis va mucho más allá del banquillo.

“No le eches la culpa a Aguirre; ni Ancelotti, Klopp o Mourinho pueden hacer jugar a este México”, expresó Faitelson, dejando en claro que, a su entender, la principal falencia pasa por la calidad del plantel y no por las decisiones tácticas del cuerpo técnico.

Faitelson criticó a México (@mediotiempo)

Lejos de suavizar su postura, el analista fue aún más contundente al profundizar su diagnóstico. “Hoy noto más jodida la cuestión de talento en la Selección Mexicana desde que yo tengo uso de razón y veo el futbol”, remarcó con un escenario poco alentador rumbo al Mundial.

Faitelson eligió a sus 26 convocados para el Mundial 2026

Aun así, Faitelson se animó a proyectar y armó su propia lista pensando en 2026, con nombres que, según su mirada, deberían ser parte del torneo más importante que afrontará México en su historia reciente.

Raúl “Tala” Rangel Luis Malagón Carlos Acevedo Johan Vázquez César Montes Israel Reyes Jesús Gallardo Mateo Chávez Edson Álvarez Erik Lira Marcel Ruiz Gilberto Mora Luis Romo Orbelín Pineda Carlos Rodríguez Roberto Alvarado Diego Lainez Alexis Vega Raúl Jiménez Santi Giménez Germán Berterame Julián Quiñones Everardo López Obed Vargas Jorge Sánchez Álvaro Fidalgo

