“No le eches la culpa a Aguirre; ni Ancelotti, Klopp o Mourinho pueden hacer jugar a este México”

El presente de la Selección Mexicana es preocupante y faltan muy pocos meses para lo que será el arranque del Mundial 2026.

Por Ramiro Canessa

La Selección de Aguirre no ha mostrado un buen nivel.
La Selección de Aguirre no ha mostrado un buen nivel.

Fal­ta muy poco para lo que será el comienzo del Mundial 2026, en el que México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el nivel mostrado por el Tri en los últimos meses ha dejado mucho que desear y encendió las alarmas de cara al gran objetivo.

Aficionados y analistas coinciden en la preocupación por lo visto dentro del campo de juego. Los rendimientos irregulares, la falta de funcionamiento colectivo y la ausencia de figuras determinantes alimentan la sensación de que, por este camino, la Selección Mexicana tendrá serias dificultades para competir al máximo nivel.

En ese contexto, uno de los más críticos fue David Faitelson, quien en las últimas horas apuntó directamente al fondo del problema. El periodista decidió quitarle responsabilidad al entrenador y aseguró que la crisis va mucho más allá del banquillo.

“No le eches la culpa a Aguirre; ni Ancelotti, Klopp o Mourinho pueden hacer jugar a este México”, expresó Faitelson, dejando en claro que, a su entender, la principal falencia pasa por la calidad del plantel y no por las decisiones tácticas del cuerpo técnico.

Faitelson criticó a México (@mediotiempo)

Lejos de suavizar su postura, el analista fue aún más contundente al profundizar su diagnóstico. “Hoy noto más jodida la cuestión de talento en la Selección Mexicana desde que yo tengo uso de razón y veo el futbol”, remarcó con un escenario poco alentador rumbo al Mundial.

David Faitelson no dudó y definió el gran problema de la Selección Mexicana

ver también

Faitelson eligió a sus 26 convocados para el Mundial 2026

Aun así, Faitelson se animó a proyectar y armó su propia lista pensando en 2026, con nombres que, según su mirada, deberían ser parte del torneo más importante que afrontará México en su historia reciente.

  1. Raúl “Tala” Rangel
  2. Luis Malagón
  3. Carlos Acevedo
  4. Johan Vázquez
  5. César Montes
  6. Israel Reyes
  7. Jesús Gallardo
  8. Mateo Chávez
  9. Edson Álvarez
  10. Erik Lira
  11. Marcel Ruiz
  12. Gilberto Mora
  13. Luis Romo
  14. Orbelín Pineda
  15. Carlos Rodríguez
  16. Roberto Alvarado
  17. Diego Lainez
  18. Alexis Vega
  19. Raúl Jiménez
  20. Santi Giménez
  21. Germán Berterame
  22. Julián Quiñones
  23. Everardo López
  24. Obed Vargas
  25. Jorge Sánchez
  26. Álvaro Fidalgo

En síntesis

  • David Faitelson afirmó que ni Ancelotti, Klopp o Mourinho mejorarían el nivel actual de México.
  • El periodista presentó una lista de 26 convocados para el Mundial 2026 incluyendo a Álvaro Fidalgo.
  • Germán Berterame y Julián Quiñones forman parte de los delanteros elegidos por el analista deportivo.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
