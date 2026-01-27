Falta cada vez menos para el Mundial 2026 en el que la Selección Mexicana espera ser protagonista y aprovechar la localía dado que será uno de los anfitriones de la competición. Javier Aguirre sigue probando variantes para terminar de definir a los 26 futbolistas que serán convocados, aunque el nivel del equipo ha dejado mucho que desear por el momento.

En medio de este panorama, el debate sobre quiénes deben integrar la lista final está más abierto que nunca. La falta de regularidad del Tri en sus últimos compromisos genera dudas y obliga al cuerpo técnico a seguir observando jugadores en cada microciclo y amistoso internacional.

Mientras tanto, el periodista David Faitelson dio su opinión y reveló públicamente la lista que él llevaría al Mundial 2026. Sin embargo, también dejó en claro que no se trata de una decisión sencilla y que existen varios futbolistas que todavía podrían meterse en la convocatoria final.

“26 para el 2026…Una ‘tormenta’ en un vaso de agua. Tampoco sobra talento como para confeccionar una lista de 26 futbolistas mexicanos para el Mundial.

Aquí mis 26 y mis 7 dudas. Me interesa su opinión…”, escribió el periodista en sus redes sociales, generando un fuerte debate entre los aficionados.

Los 26 convocados de David Faitelson

Raúl “Tala” Rangel Luis Malagón Carlos Acevedo Johan Vázquez César Montes Israel Reyes Jesús Gallardo Mateo Chávez Edson Álvarez Erik Lira Marcel Ruiz Gilberto Mora Luis Romo Orbelín Pineda Carlos Rodríguez Roberto Alvarado Diego Lainez Alexis Vega Raúl Jiménez Santi Giménez Germán Berterame Julián Quiñones Everardo López Obed Vargas Jorge Sánchez Álvaro Fidalgo

Las dudas de Faitelson

1. Guillermo Ochoa

2. Ramón Juárez

3. Armando González

4. Ángel Sepúlveda

5. César Huerta

6. Julián Araujo

7. Richard Ledezma

