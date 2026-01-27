Es tendencia:
David Faitelson eligió a los 26 futbolistas que deben jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana

El periodista dio su lista de convocados para la competición internacional aunque también reveló que tiene algunas dudas.

Por Ramiro Canessa

Faitelson elige a sus convocados para el Mundial 2026.
Falta cada vez menos para el Mundial 2026 en el que la Selección Mexicana espera ser protagonista y aprovechar la localía dado que será uno de los anfitriones de la competición. Javier Aguirre sigue probando variantes para terminar de definir a los 26 futbolistas que serán convocados, aunque el nivel del equipo ha dejado mucho que desear por el momento.

En medio de este panorama, el debate sobre quiénes deben integrar la lista final está más abierto que nunca. La falta de regularidad del Tri en sus últimos compromisos genera dudas y obliga al cuerpo técnico a seguir observando jugadores en cada microciclo y amistoso internacional.

Mientras tanto, el periodista David Faitelson dio su opinión y reveló públicamente la lista que él llevaría al Mundial 2026. Sin embargo, también dejó en claro que no se trata de una decisión sencilla y que existen varios futbolistas que todavía podrían meterse en la convocatoria final.

“26 para el 2026…Una ‘tormenta’ en un vaso de agua. Tampoco sobra talento como para confeccionar una lista de 26 futbolistas mexicanos para el Mundial.
Aquí mis 26 y mis 7 dudas. Me interesa su opinión…”, escribió el periodista en sus redes sociales, generando un fuerte debate entre los aficionados.

Los 26 convocados de David Faitelson

  1. Raúl “Tala” Rangel
  2. Luis Malagón
  3. Carlos Acevedo
  4. Johan Vázquez
  5. César Montes
  6. Israel Reyes
  7. Jesús Gallardo
  8. Mateo Chávez
  9. Edson Álvarez
  10. Erik Lira
  11. Marcel Ruiz
  12. Gilberto Mora
  13. Luis Romo
  14. Orbelín Pineda
  15. Carlos Rodríguez
  16. Roberto Alvarado
  17. Diego Lainez
  18. Alexis Vega
  19. Raúl Jiménez
  20. Santi Giménez
  21. Germán Berterame
  22. Julián Quiñones
  23. Everardo López
  24. Obed Vargas
  25. Jorge Sánchez
  26. Álvaro Fidalgo
Las dudas de Faitelson

1. Guillermo Ochoa
2. Ramón Juárez
3. Armando González
4. Ángel Sepúlveda
5. César Huerta
6. Julián Araujo
7. Richard Ledezma

En síntesis

  • Javier Aguirre definirá una lista final de 26 futbolistas para la Selección Mexicana.
  • El periodista David Faitelson incluyó a Raúl Jiménez y Santi Giménez en su convocatoria.
  • Guillermo Ochoa figura como la primera de las 7 dudas señaladas por el periodista.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
