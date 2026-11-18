El Bebote es fuertemente cuestionado y la pregunta es: ¿Puede ser una estrella o solo ilusiones?

La carrera de Santiago Giménez vive hoy una etapa de profunda incertidumbre deportiva. Tras surgir de Cruz Azul con un nivel arrollador y proyectarse como la próxima gran estrella del futbol mexicano, el paso del tiempo diluyó aquel impacto inicial y lo dejó atrapado en un terreno de promesas sin cumplir.

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Santiago Giménez: el delantero que no convierte

Su presente con la Selección Mexicana refleja con crudeza esta crisis de efectividad frente al arco rival. Con un total de 55 partidos disputados y apenas 6 goles anotados con la camiseta del Tricolor, Giménez arrastra una sequía preocupante que despierta serios cuestionamientos entre la afición y la prensa.

El salto a las grandes ligas de Europa tampoco trajo la consolidación definitiva que muchos aguardaban tras su paso por el Feyenoord de Países Bajos. En el AC Milan nunca logró asentarse como titular indiscutido, sufrió la falta de continuidad en los momentos clave y terminó por perder terreno en la consideración del cuerpo técnico italiano.

Santi Giménez no logra cumplir con las expectativas puestas sobre su nivel. (GETTY IMAGES)

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Ante este panorama adverso, el artillero intenta relanzar su trayectoria en el Porto de Portugal, un destino históricamente favorable para los futbolistas aztecas. Sin embargo, su adaptación ocurre bajo una enorme presión mediática que analiza cada una de sus intervenciones dentro del área.

Hoy el debate sobre su verdadero techo futbolístico está más abierto que nunca. Mientras intenta reencontrarse con el gol en suelo lusitano, crecen las críticas que cuestionan si realmente posee jerarquía de élite mundial o si quedará marcado como otro talento que quedó en el debe.

En síntesis

Santiago Giménez registra 6 goles en más de 45 partidos con la Selección Mexicana .

registra en más de con la . Santiago Giménez juega en el Porto de Portugal tras no consolidarse en el AC Milan .

juega en el tras no consolidarse en el . El delantero mexicano surgió de Cruz Azul antes de dar el salto al fútbol europeo.