Uno de los duelos más intensos que tuvo Gilberto Mora en el partido de México vs Jamaica fue ante Courtney Clarke y es que para dejarlo pasar por el medio campo le costó mucho, pero fue algo que le reconoció. De esta manera, el dorsal 5 del cuadro de los Reggae Boyz al final del partido, tan complejo que tuvo se llevó la camiseta de “Morita”.

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¿Pelea por la camiseta de Morita?

Esto llama la atención, ya que en redes sociales circula un video en el que se puede ver cómo el jugador de Jamaica se queda con la camiseta y Mora ya se va con el jersey del mismo. Sin embargo, en el camino lo aborda Dwight Merrick para también solicitarle el cambio de jerseys, por lo que Gil le explica que ya la intercambió.

¡SE LA GANARON!🥹💚 La camiseta de Gilberto Mora se ha convertido en un tesoro para sus rivales. Tener la del joven talento del Tri es todo un privilegio🇲🇽👕🙌 https://t.co/GZjhln0NDs — Claro Sports (@ClaroSports) November 18, 2026

Fue en ese momento que le llama a alguien del staff para prometerle que en los vestidores tendría otra para dárselas. Esto llamó mucho la atención, ya que pese a tener poco tiempo en la Selección Mexicana se ha convertido en una de las figuras del equipo, tanto que pese a haber perdido la clasificación quiso acercarse a Gil.

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Pero esto se suma a la euforia por el jugador de Tijuana, ya que en el partido de ida en Kingston al término del encuentro se le acercó otro futbolista del rival, pero la petición que le hizo fue aún más extraña porque estaba haciendo una videollamada con un familiar y le pidió a Morita que saludara a la persona con la que hablaba.

En síntesis