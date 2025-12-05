Faltan apenas seis meses para el inicio del Mundial 2026, un evento que no sólo es esperado por ser anfitriones sino para revertir la imagen de la última edición. En la carrera por meterse en la lista definitiva para la competición, uno de los que corre con chances de estar en la Copa del Mundo es Hirving Lozano. Es uno de los pocos históricos que podría repetir.

El delantero mexicano está atravesando una actualidad agradable en San Diego FC, su actual equipo, y se ilusiona con poder ser llamado a la cita mundialista. En este sentido, el ‘Chucky’ reveló sus sensaciones sobre los resultados del sorteo y palpitó la participación de la Selección Mexicana. Lo hizo en una rueda de prensa virtual minutos después del evento.

“Lo viví con mi esposa porque mis hijos estaban en la escuela, y la verdad que muy emocionados, con mucho nervio. Creo que el grupo que nos tocó es un grupo complicado, pero tenemos muchas posibilidades de poder avanzar a la siguiente ronda. Son equipos muy complicados, pero creo que tenemos un gran equipo que podemos pasar bien a la siguiente fase”, adelantó Hirving Lozano, que mostró cómo se le ponía la piel de gallina.

Por otra parte, el ‘Chucky’ se refirió a los dos rivales confirmados del ‘Tri’, a la espera del de repechaje. “¿Otra vez Sudáfrica? Los mundiales son diferentes, todos los equipos son diferentes, son complicados. Pues tú lo puedes ver en el Mundial 2010, que igual fue la inauguración, se jugó contra ellos y empató México. ¿Corea del Sur? Pues la verdad han sido buenos recuerdos. México ha ganado los dos partidos que ha tenido contra ellos en los Mundiales; en uno de ellos participé y creo que en ese partido fue un partido muy bonito”, apuntó el ex Napoli y PSV, que se vislumbró entusiasmado.

Finalmente, Hirving Lozano le contó a la prensa qué se siente jugar una Copa del Mundo y expresó su ilusión de ser parte del torneo en 2026: “Yo creo que a todos los jugadores les da un plus en un Mundial, un partido. Te preparas diferente, son momentos diferentes y, bueno, tener tu gente que esté gritando, que cante el himno nacional, el Cielito Lindo y todo eso. En lo personal me da un plus, incluso en tratar de sacar lo mejor en la cancha, es una sensación especial”.

El ‘Chucky’ está haciendo todo lo posible a su mano para convencer a Javier Aguirre de convocarlo para el Mundial 2026. En esta temporada de la MLS que concluyó, participó directamente en 20 goles en 31 partidos. Aportó 11 anotaciones y 9 tantos en ese número de presentaciones que le permitieron llegar bastante lejos a San Diego FC. ¿Podrá jugar el torneo de selecciones?