Donald Trump fue uno de los grandes personajes de la jornada del viernes en Washington DC. El principal mandatario de los Estados Unidos se hizo presente en el sorteo del Mundial 2026, por ser su país uno de los anfitriones. El directivo tuvo un papel protagónico en la ceremonia que definió los grupos para la competencia de selecciones.

Publicidad

Publicidad

En primer lugar, el presidente estadounidense recibió el premio de la paz de la FIFA, a manos de Gianni Infantino. También dio un discurso agradeciendo la elección de su nación como sede del torneo, y tuvo una graciosa plática futbolera con el público. Por último, participó en el sorteo junto a sus colegas Claudio Sheinbaum (México) y Mark Carney (Canadá).

Sin embargo, el momento más destacado para los aficionados llegó en la ‘zona mixta’ del centro de conferencias John F Kennedy. Allí, el gobernante sorprendió con un episodio que descoló a periodistas y fanáticos. Trump fue interrogado sobre Lionel Messi… ¡y terminó hablando de Cristiano Ronaldo! Fue en el pasillo de periodistas donde por protocolo debían caminar todos los presentes.

ver también ¿En qué fase podrían cruzarse Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

En su desfile por el sector mediático, una reportera argentina le consultó a Donald Trump si había visto alguna vez jugar a Messi, a lo que el mandatario recordó la reciente visita de CR7 a Estados Unidos. Unos días atrás, el portugués participó de una cena de gala en la capital norteamericana, donde mantuvo una conversación con el presidente y se fotografió.

Publicidad

Publicidad

“Messi es genial, pero Ronaldo también. Conocí a Ronaldo el otro día en la Casa Blanca y fue fantástico. Se reunió con mi hijo y hablaron de futbol, o futbol americano según se defina… ¡Pero Ronaldo estuvo aquí y es un tipo fantástico!”, apuntó Trump con una sonrisa de oreja a oreja. El apoderado dejó de lado al crack argentino y le dedicó las palabras a Cristiano, que jugará algunos partidos del Mundial 2026 en EE.UU.

Tweet placeholder

Por su parte, el dirigente aseguró ser optimista con la participación de su país, que buscará hacerse fuerte en casa y ante su afición. Los Estados Unidos enfrentarán a Australia, Paraguay y a Turquía-Rumania-Eslovaquia-Kosovo (ganador de repechaje europeo). A priori, parece candidato a meterse entre los clasificados a dieciseisavos de final, pero el equipo de Mauricio Pochettino debe estar a la altura de esa exigencia.

Publicidad

Publicidad