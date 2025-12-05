La Selección Mexicana comenzó de manera oficial su camino hacia la inminente participación en el Mundial 2026. El ‘Tri’ ya conoce cuáles serán sus rivales de fase de grupos, que tendrá que superar para meterse en las rondas de leiminación directa. Si bien pudo tocarle un panorama peor, no deja de ser una zona de alto riesgo para la escuadra nacional.

Publicidad

Publicidad

Tras la realización del sorteo, México supo que enfrentará a Corea del Sur, Sudáfrica y el ganador de la repesca europea D. En la primera jornada se medirá ante los africanos, en la segunda fecha hará lo propio ante Dinamarca-Macedonia del Norte-República Checa-Irlanda y cerrará el Grupo A ante los asiáticos. El equipo de UEFA se definirá en marzo.

Ya al tanto de este escenario, la prensa mexicana dedicó largas horas del viernes a analizar las posibilidades del combinado tricolor. Entre ellos, se destacó el testimonio de David Faitelson, que dio su predicción del posible desempeño de la Selección Mexicana en su grupo. El controversial conductor tuvo interacciones varias con sus seguidores.

México será anfitrión del Mundial 2026 [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

El conductor de TUDN definió la suerte de México en el sorteo con una palabra: “Benévolo”. El popular reportero de la cadena nacional infló el pecho con lo que dejó la ceremonia, y se mostró optimista con las chances del ‘Tri’. “Benévolo grupo para México: Sudáfrica, Corea del Sur y posiblemente Dinamarca; si buscaba suerte en Washington, la tuvo”, expresó Faitelson en su perfil de la red social ‘X’.

“La ventaja de ser local puede traducirse en una presión positiva o negativa. El primer juego es clave, México puede y debe vencer a Sudáfrica, será fundamental para cimentar la confianza. Con Corea del Sur subirá el nivel, no será fácil en Guadalajara. Y lo más seguro es que será un cierre ante Dinamarca, tampoco nada sencillo…”, se explayó el conductor en su cuenta pública, donde compartió discusiones con sus seguidores.

ver también ¿En qué fase podrían cruzarse Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

David Faitelson lanzó su predicción del grupo de México en el Mundial 2026:

El corresponsal de la señal televisiva, muy crítico con la gestión de Javier Aguirre, visualizó al ‘Tri’ como líder final de su zona. Faitelson arrojó los posibles resultados de la Selección Mexicana, aseguró que terminará invicta en fase de grupos y que pasará de la mejor manera. Según el reportero, el combinado nacional no tendrá problema en clasificar.

Publicidad

Publicidad

“Mi pronóstico para México en la primera ronda… Gana a Sudáfrica… Empata con Corea del Sur… Empata con Dinamarca… 5 puntos, primero de grupo A…“, sentenció David Faitelson, que sorprendió a los aficionados en redes. Sin embargo, fiel a sus convicciones, avisó: “Más allá de los rivales, sigue tratándose del nivel que logre la selección mexicana… Hoy, yo diría, el grupo no garantiza nada…”.