El delantero recibió abucheos de los aficionados mexicanos mientras realizaba los movimientos de calentamiento en el Gigante de Acero.

La Selección Mexicana pudo sacar adelante una serie que en un principio parecía estar perdida y se metió entre los cuatro mejores equipos de la CONCACAF Nations League, que ahora se definirá a partir del próximo año.

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Tras perder por 3-2 en condición de visitante, en un encuentro que en un principio estaba 3-0, el equipo de Rafael Márquez ganó por la mínima en el Gigante de Acero de Monterrey, con gol de Tecatito Corona, para conseguir la clasificación a la próxima instancia gracias a los goles de visitante.

Sin embargo, el Tri sigue sin convencer desde lo futbolístico y todo parece indicar que este no es el camino para poder soñar en grande de cara a lo que se viene. Por lo tanto, hay muchísimo para mejorar. Además, son varios los futbolistas que todavía no logran convencer a la afición mexicana y que reciben cuestionamientos por sus actuaciones.

Uno de ellos es Santiago Giménez, quien protagonizó un momento particular durante el partido ante Jamaica: fue abucheado por los fans mexicanos mientras realizaba la entrada en calor. Una situación que dejó en evidencia el descontento de una parte de la tribuna con el delantero.

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Santi Giménez, uno de los apuntados por la afición mexicana

Cada vez que Santiago Giménez juega con la Selección Mexicana, su rendimiento queda bajo la mirada de los aficionados. El atacante no viene mostrando su mejor versión y sus actuaciones no estuvieron a la altura de las expectativas que se habían generado alrededor de su figura.

¡AH CARAY! 🤔🔥 Apenas se paró a calentar y la afición mexicana abucheó con todo a Santi Giménez. 📹 @EnriqueSecSanti https://t.co/sgFXemC93Y — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 18, 2026

Por ese motivo, los silbidos que recibió durante el calentamiento no resultaron un hecho aislado dentro del descontento que existe con algunos integrantes del seleccionado. El delantero todavía no consigue consolidarse en el equipo y la paciencia de los aficionados parece empezar a agotarse.

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