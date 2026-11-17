Una gran novedad que un jugador mexicano estuviera rompiéndola en el futbol croata, ya que sus anotaciones consecutivas comenzaron a llamar la atención de los aficionados y en redes sociales comenzó a sonar su nombre. Rafael Márquez lo convocó en esta ocasión, pero lamentablemente no le dio ningún minuto en los partidos a Armando León.

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De igual manera en redes sociales se empezó a generar una polémica después de que se mencionara que el delantero había tenido esa oportunidad debido a su representante, pero el hecho de que ni siquiera fuera a la banca en ninguno de los dos duelos cambiaba por completo esta versión de que había sido llamado por “palancas”.

¿Último llamado de Armando León con México?

Sin embargo, minutos antes de que iniciara el partido, Gibrán Araige comentó en TUDN que el delantero no sería considerado y que por segunda ocasión consecutiva se quedaría en la tribuna. En ese momento detalló que sólo habría sido llamado para analizarlo, no precisamente para que jugara en estos duelos tan importantes.

Pero durante la transmisión, el mismo periodista dijo lo siguiente: “Armando no está ni en la banca, otra vez fuera de la convocatoria y por lo que me cuentan, muy bajito el nivel, muy pero muy lejos el nivel del resto de sus compañeros durante los entrenamientos, yo creo que difícilmente lo volveremos a ver”, mencionó.

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Con ello, deja ver que el futbolista pese a su calidad anotadora en Croacia, aún no compite con alguno de los que tiene hasta ahora. Lo que llama la atención, es que tampoco los que están en la plantilla han dado los resultados y un solo tanto puso a temblar a México hasta el final, por lo que siguen costándole los goles y ahora descartan a un delantero.

En síntesis