¿Por qué Carlos Alcaraz no juega el Masters 1000 de Shanghái?

Carlos Alcaraz no está presente en el certamen de China. El motivo de la ausencia del #1 del mundo.

Por Patricio Hechem

Carlos Alcaraz no juega el Masters 1000 de Shanghái
Carlos Alcaraz no juega el Masters 1000 de Shanghái

El Masters 1000 de Shanghái comenzó el miércoles 1 de octubre y se extenderá hasta el domingo 12 del mismo mes. Este es el penúltimo torneo del calendario de tenis de esta serie de certámenes que entregan 1000 puntos al ganador. Jannik Sinner es el gran favorito al título.

Y el italiano es el principal candidato porque Carlos Alcaraz no está presente en el Masters 1000 de Shanghái. Si bien el español tenía pensado competir en el certamen, el nacido en Murcia tomó la decisión de bajarse después de coronarse en el ATP 500 de Tokio.

Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en China y de Carlos Alcaraz en Japón

Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en China y de Carlos Alcaraz en Japón

¿Por qué se bajó Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz decidió no competir en Shanghái por unas molestias físicas que venía padeciendo. El #1 del mundo sufrió una torcedura de tobillo en su primer partido en el ATP 500 de Tokio ante Sebastián Báez y, si bien pudo terminar ganando el torneo, es evidente que lo hizo sin estar al 100%.

“Estoy decepcionado de anunciar que no podré disputar el torneo en Shanghái. Desgraciadamente estoy sufriendo algunas molestias físicas y, después de hablarlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme“, comentó Carlos Alcaraz para anunciar que no competiría en el torneo de China.

Carlos Alcaraz con su título en Tokio (Getty Images)

Carlos Alcaraz con su título en Tokio (Getty Images)

Más allá de que no dispute el M1000 de Shanghái, el español mantendrá el #1 del ranking aunque Jannik Sinner gane el certamen porque justamente el italiano tiene que defender los 1000 puntos que obtuvo el año pasado al ganar la edición pasada de este torneo.

Carlos Alcaraz aprovechará estos días para descansar y reaparecerá en el ‘Six Kings Slam’, torneo de exhibición que se disputará del 15 al 18 de octubre. Luego el murciano dirá presente en el Masters 1000 de París, en el ATP Finals y a priori también jugará el Finals 8 de la Copa Davis.

Patricio Hechem
